Потапова: не чувствую никакой русофобии в туре. Меня трудно хейтить — я добрый человек
Поделиться
24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, ощущает ли особое отношение к себе со стороны иностранных теннисисток на фоне ситуации на Украине.
«У меня хорошие взаимоотношения почти со всеми теннисистками в туре. Меня любят, потому что я добрый и открытый человек — абсолютно дружелюбная и адекватная. Меня трудно хейтить. Конечно же, есть несколько девочек, которые испытывают зависть из-за моих побед. Но не чувствую никакой русофобии: наверное, это даже удивительно. Наоборот, меня за границей все любят — не было ни одного конфликта. И я тоже всех безумно люблю!» — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
23:00
-
23:00
-
22:29
-
22:00
-
21:30
-
21:20
-
20:50
-
20:35
-
19:59
-
19:23
-
19:10
-
18:44
-
18:11
-
17:54
-
17:11
-
16:24
-
15:36
-
15:27
-
15:13
-
14:44
-
14:12
-
14:09
-
13:24
-
13:14
-
12:36
-
10:45
-
10:15
-
10:07
-
08:00
-
05:31
-
05:04
-
00:28
-
00:01
- 9 апреля 2023
-
23:30
-
22:46
Партнерский контент