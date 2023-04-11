Александр Зверев: мне нужно было выбросить из головы мысли о травме

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою игру после тяжелейшего матча против представителя Казахстана Александра Бублика.

«Временами это было ужасно, если честно, но он заставил меня чувствовать себя ужасно. Тактически он играл хорошо, он вообще не давал мне играть в мою игру. Он не дал навязать мой ритм и почти выиграл матч, всего несколько очков решили исход встречи.

Я уже две недели практикуюсь на грунте, для меня это самая естественная поверхность. Обычно мне требуется пять-десять минут, чтобы привыкнуть к грунтовому корту, но в этом году всё было иначе. Мне нужно было выбросить мысли о травме из головы. Мне нужно было снова привыкнуть к скольжению.

Это то, что Роджер, Рафа, Новак, Энди делали на протяжении последних 20 лет, так что я пытался у них учиться. Я не такой быстрый. Определённо моя кондиция не так хороша, как была раньше. Так что я думаю, что мне ещё предстоит пройти долгий путь», — приводит слова Зверева Tennis 365.

За выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло Зверев сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.