Анна Дмитриева: не очень страшно, если Медведев ничего не выиграет на грунте

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от матча пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с 45-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего в рамках второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Мы все хотим, чтобы Даня держал планку во время грунтового сезона. Однако он сам сказал, что ему не нравятся грунт и такая грязь. Он пытается свести это в шутки, но пока не понимает, как будет играть.
Дело в том, что Сонего из разряда тех итальянцев, которые всё тянут и не ошибаются. Это нормальный итальянский стиль и совсем не то, что любит Медведев на грунте. С другой стороны, он не будет создавать Дане каких-то неприятностей. Он просто не будет ошибаться. Дане надо выигрывать.
Не очень страшно, если Даня ничего не выиграет на грунте — он в прошлом году из-за травмы пропустил все эти соревнования, поэтому ничего не защищает. Сейчас он может играть спокойно и проверять себя. Не будем ставить ему сверхзадачи, а будем просто болеть», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч Медведев — Сонего пройдёт сегодня, 12 апреля, и начнётся не ранее 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
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