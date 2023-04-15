Павел Котов вышел в финал квалификации грунтового турнира в Барселоне

Российский теннисист Павел Котов вышел в финал квалификации грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Барселоне (Испания). В первом раунде квалификации Котов нанёс поражение итальянцу Маттео Джиганте со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Котов девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Джиганте подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

За выход в основную сетку турнира в Барселоне Котов сыграет с французом Бенуа Пэром.

Котов – единственный россиянин в квалификации турнира в Барселоне. В основной сетке заявлены Карен Хачанов и Александр Шевченко. Хачанов как шестой сеяный начнёт соревнования со второго круга, Шевченко в первом круге может сыграть с одним из победителей квалификации.