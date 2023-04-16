Робсон: помните о дисквалификации Зверева в Акапулько. Возможно, ему правда нужно зеркало

Бывшая 27-я ракетка мира британская теннисистка Лора Робсон прокомментировала конфликт чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым после матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Зверев после поражения обвинил Медведева в нарушении кодекса «фэйр-плей», в ответ Даниил посоветовал Александру, произнося такое, смотреть на себя в зеркало.

«Давайте не будем забывать о дисквалификации Зверева в Акапулько. Возможно, ему действительно нужно посмотреть на себя в зеркало.

Конечно, нужно обязательно смотреть следующий матч Медведева со Зверевым. Я возьму с собой попкорн (смеётся)», — приводит слова Робсон Eurosport.de.

Напомним, в прошлом году Зверев получил от ATP дисквалификацию за то, что в порыве агрессии несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда.