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Касаткина сразится с Бадосой на старте турнира в Штутгарте, Потапова сыграет с Квитовой

Касаткина сразится с Бадосой на старте турнира в Штутгарте, Потапова сыграет с Квитовой
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Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 17 по 23 апреля.

Посев соревнований возглавила действующая чемпионка – трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится либо с квалифаером, либо с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

Второй сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Её первой соперницей станет победительница матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Людмила Самсонова (Россия).

Другие интересные противостояния первого круга турнира в Штутгарте:

Екатерина Александрова (Россия) – Донна Векич (Хорватия);
Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 8);
Елена Остапенко (Латвия) – Эмма Радукану (Великобритания);
Кори Гауфф (США) – Вероника Кудерметова (Россия);
Петра Квитова (Чехия) – Анастасия Потапова (Россия);
Дарья Касаткина (Россия, 7) – Паула Бадоса (Испания).

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