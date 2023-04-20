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Даниил Медведев обойдёт третью ракетку мира Каспера Рууда в рейтинге ATP

Даниил Медведев обойдёт третью ракетку мира Каспера Рууда в рейтинге ATP
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обойдёт двукратного финалиста турниров «Большого шлема» норвежца Каспера Рууда в рейтинге ATP по итогам текущей недели.

Ранее третья ракетка мира Рууд потерпел поражение от 32-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло (15) со счётом 6:7 (5:7), 3:6 в матче третьего круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Медведев же с данных соревнований снялся.

В связи с этим в лайв-рейтинге Медведев уже обошёл Рууда на 30 очков. Отметим, что подняться на третье место в рейтинге ATP Даниилу может помешать только пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас. Для этого ему нужно завоевать титул в Барселоне.

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