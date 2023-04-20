На турнирах ATP и WTA вовсю идёт сражение за места в четвертьфиналах. Что покажут российские теннисисты? Все подробности – в трансляции.

Карацев бьётся в Мюнхене! Потапова, Хачанов и Рублёв тоже сегодня играют. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За места в четвертьфиналах сражаются четверо россиян. Аслан Карацев доигрывает с немцем Альтмайером в Мюнхене матч 1-го круга, отложенный накануне из-за дождя и, в случае успеха, в этот же день поборется во 2-м круге с голландцем Ботиком ван де Схулпом. В Барселоне Карен Хачанов уже на стадии 3-го раунда встретится с британцем Эвансом. Андрей Рублёв вступает в борьбу в Баня-Луке матчем с перуанцем Патино-Самудио. И, наконец, в Штутгарте Анастасия Потапова постарается поквитаться с американкой Кори Гауфф за Веронику Кудерметову. Следите за ходом дня в нашем онлайне!