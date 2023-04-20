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Рублёв, Хачанов: онлайн-трансляция турниров в Мюнхене, Барселоне, Штутгарте-2023, расписание, сетка, где смотреть

Карацев бьётся в Мюнхене! Потапова, Хачанов и Рублёв тоже сегодня играют. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисные матчи за 20 апреля. LIVE!
Аудио-версия:
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На турнирах ATP и WTA вовсю идёт сражение за места в четвертьфиналах. Что покажут российские теннисисты? Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За места в четвертьфиналах сражаются четверо россиян. Аслан Карацев доигрывает с немцем Альтмайером в Мюнхене матч 1-го круга, отложенный накануне из-за дождя и, в случае успеха, в этот же день поборется во 2-м круге с голландцем Ботиком ван де Схулпом. В Барселоне Карен Хачанов уже на стадии 3-го раунда встретится с британцем Эвансом. Андрей Рублёв вступает в борьбу в Баня-Луке матчем с перуанцем Патино-Самудио. И, наконец, в Штутгарте Анастасия Потапова постарается поквитаться с американкой Кори Гауфф за Веронику Кудерметову. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP 500. Барселона-2023. Сетка
WTA 500. Штутгарт-2023. Сетка
ATP 250. Баня-Лука-2023. Сетка
ATP 250. Мюнхен-2023. Сетка
Мюнхен. 1-й круг
20 апреля 2023, четверг. 11:40 МСК
Аслан Карацев
129
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 2 1
         
Даниэль Альтмайер
93
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Штутгарт. 2-й круг
20 апреля 2023, четверг. 14:30 МСК
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
24
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Баня-Лука. 2-й круг
20 апреля 2023, четверг. 16:00 МСК
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
92
Перу
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
Х. Варильяс Патино-Самудио
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Барселона. 3-й круг
20 апреля 2023, четверг. 16:30 МСК
Даниэль Эванс
26
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Карацев возобновил игру Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Карацев возобновил игру

Тем временем, уже началась программа дня. Пока в Мюнхене есть возможность играть, матч Аслан Карацев — Альтмайер возобновился со счёта 4:6, 7:6, 3:0 в пользу россиянина. За всеми подробностями поединка следите по нашему онлайн-табло.

Мюнхен. 1-й круг
20 апреля 2023, четверг. 11:40 МСК
Аслан Карацев
129
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 2 1
         
Даниэль Альтмайер
93
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
11:43 Даниил Сальников

Самое внушительное представительство от России было на женском турнире в Штутгарте — 5 человек. Но до второго круга добралась одна Анастасия Потапова.

WTA-500. Штутгарт. 1-й круг
Векич (Хорватия) — Александрова (Россия) — 7:6, 7:6.
Бадоса (Испания, LD) — Касаткина (Россия, 7) — 6:1, 6:1.
Потапова (Россия) — Мартич (Хорватия, Q) — 6:3, 3:6, 7:6.
Крейчикова (Чехия) — Самсонова (Россия) — 6:2, 6:0.
Гауфф (США, 5) — Кудерметова (Россия) — 6:2, 4:6, 7:6.
11:29 Даниил Сальников

Расписание четверга

Расписание дня сегодня выглядит очень внушительно. Следим за ходом дня.

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