Карацев бьётся в Мюнхене! Потапова, Хачанов и Рублёв тоже сегодня играют. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За места в четвертьфиналах сражаются четверо россиян. Аслан Карацев доигрывает с немцем Альтмайером в Мюнхене матч 1-го круга, отложенный накануне из-за дождя и, в случае успеха, в этот же день поборется во 2-м круге с голландцем Ботиком ван де Схулпом. В Барселоне Карен Хачанов уже на стадии 3-го раунда встретится с британцем Эвансом. Андрей Рублёв вступает в борьбу в Баня-Луке матчем с перуанцем Патино-Самудио. И, наконец, в Штутгарте Анастасия Потапова постарается поквитаться с американкой Кори Гауфф за Веронику Кудерметову. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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Карацев возобновил игру
Тем временем, уже началась программа дня. Пока в Мюнхене есть возможность играть, матч Аслан Карацев — Альтмайер возобновился со счёта 4:6, 7:6, 3:0 в пользу россиянина. За всеми подробностями поединка следите по нашему онлайн-табло.
Самое внушительное представительство от России было на женском турнире в Штутгарте — 5 человек. Но до второго круга добралась одна Анастасия Потапова.
Векич (Хорватия) — Александрова (Россия) — 7:6, 7:6.
Бадоса (Испания, LD) — Касаткина (Россия, 7) — 6:1, 6:1.
Потапова (Россия) — Мартич (Хорватия, Q) — 6:3, 3:6, 7:6.
Крейчикова (Чехия) — Самсонова (Россия) — 6:2, 6:0.
Гауфф (США, 5) — Кудерметова (Россия) — 6:2, 4:6, 7:6.
Расписание четверга
Расписание дня сегодня выглядит очень внушительно. Следим за ходом дня.
- 20 апреля 2023
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- 19 апреля 2023
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