Анастасия Потапова обыграла Каролин Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче 1/4 финала представительницу Франции Каролин Гарсию (пятая в рейтинге WTA).

Игра завершилась волевой победой российской теннисистки со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Потапова семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Гарсии восемь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира в Штутгарте Анастасия Потапова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс.