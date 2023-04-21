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Анастасия Потапова обыграла Каролин Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Анастасия Потапова обыграла Каролин Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
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24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче 1/4 финала представительницу Франции Каролин Гарсию (пятая в рейтинге WTA).

Игра завершилась волевой победой российской теннисистки со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Потапова семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Гарсии восемь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира в Штутгарте Анастасия Потапова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс.

Штутгарт. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 16:40 МСК
Анастасия Потапова
24
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 3
         
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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