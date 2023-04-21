Соболенко, Потапова и Рублёв бьются за места в полуфиналах! LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За места в полуфиналах сражаются два представителя России – Андрей Рублёв и Анастасия Потапова. После титула в Монте-Карло Андрей накануне успешно стартовал в Баня-Луке, обыграв перуанца Варильяса. Теперь ему противостоит босниец Дамир Джумхур, у которого наш теннисист ведёт 4-0 по личным встречам. А в Штутгарте Потапова после победы над Кори Гауфф теперь померится силами с ещё одной теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга – Каролин Гарсией. В том же городе пройдёт интересное сражение белоруски Арины Соболенко с испанкой Паулой Бадосой. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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В Баня-Луке идёт поединок 1-го запуска. Встречаются Алекс Молчан и Ласло Джере. Пока теннисисты обменялись сетами — 6:2, 4:6, идёт 3-я партия. Победитель этого матча сыграет затем с лучшим теннисистом из пары Рублёв — Джумхур, которые выйдут на корт следом. Так что до старта матча Рублёва ещё минут 45.
В Штутгарте полным ходом идёт матч двух подруг и соперниц Арины Соболенко и Паулы Бадосы. Испанка сделала брейк в 3-м гейме и пока удерживает небольшое преимущество. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.
Уже известен один участник завтрашних полуфиналов. На «пятисотнике» в Барселоне не состоялось итальянское дерби. Янник Синнер снялся из-за травмы, а Лоренцо Музетти прошёл дальше без борьбы. Дальше ему играть с победителем пары Циципас — де Минор.
Расписание на пятницу
А вот как выглядит расписание матчей россиян на сегодня.
О том, как накануне прошёл игровой день, читайте в нашем онлайне дня.
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