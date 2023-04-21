Соболенко, Потапова и Рублёв бьются за места в полуфиналах! LIVE!

На турнирах ATP и WTA вовсю идут сражения за попадание в четвёрку лучших. Что покажут теннисисты? Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За места в полуфиналах сражаются два представителя России – Андрей Рублёв и Анастасия Потапова. После титула в Монте-Карло Андрей накануне успешно стартовал в Баня-Луке, обыграв перуанца Варильяса. Теперь ему противостоит босниец Дамир Джумхур, у которого наш теннисист ведёт 4-0 по личным встречам. А в Штутгарте Потапова после победы над Кори Гауфф теперь померится силами с ещё одной теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга – Каролин Гарсией. В том же городе пройдёт интересное сражение белоруски Арины Соболенко с испанкой Паулой Бадосой. Следите за ходом дня в нашем онлайне!