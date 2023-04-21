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Рублёв, Потапова, Соболенко: онлайн-трансляция турниров в Штутгарте и Баня-Луке-2023, расписание, сетка, где смотреть

Соболенко, Потапова и Рублёв бьются за места в полуфиналах! LIVE!
Даниил Сальников
онлайн-трансляция турниров
Аудио-версия:
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На турнирах ATP и WTA вовсю идут сражения за попадание в четвёрку лучших. Что покажут теннисисты? Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За места в полуфиналах сражаются два представителя России – Андрей Рублёв и Анастасия Потапова. После титула в Монте-Карло Андрей накануне успешно стартовал в Баня-Луке, обыграв перуанца Варильяса. Теперь ему противостоит босниец Дамир Джумхур, у которого наш теннисист ведёт 4-0 по личным встречам. А в Штутгарте Потапова после победы над Кори Гауфф теперь померится силами с ещё одной теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга – Каролин Гарсией. В том же городе пройдёт интересное сражение белоруски Арины Соболенко с испанкой Паулой Бадосой. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

WTA 500. Штутгарт – 2023. Сетка
ATP 250. Баня-Лука – 2023. Сетка
Штутгарт. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 13:10 МСК
Паула Бадоса
31
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5 		   
4 		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Баня-Лука. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 14:15 МСК
Дамир Джумхур
202
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Штутгарт. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 16:30 МСК
Анастасия Потапова
24
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Расписание на пятницу
Live Даниил Сальников

В Баня-Луке идёт поединок 1-го запуска. Встречаются Алекс Молчан и Ласло Джере. Пока теннисисты обменялись сетами — 6:2, 4:6, идёт 3-я партия. Победитель этого матча сыграет затем с лучшим теннисистом из пары Рублёв — Джумхур, которые выйдут на корт следом. Так что до старта матча Рублёва ещё минут 45.

Баня-Лука. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Алекс Молчан
73
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		4  
2 		6  
         
Ласло Джере
78
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
13:32 Даниил Сальников

В Штутгарте полным ходом идёт матч двух подруг и соперниц Арины Соболенко и Паулы Бадосы. Испанка сделала брейк в 3-м гейме и пока удерживает небольшое преимущество. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.

Штутгарт. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 13:10 МСК
Паула Бадоса
31
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5 		   
4 		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
13:24 Даниил Сальников

Уже известен один участник завтрашних полуфиналов. На «пятисотнике» в Барселоне не состоялось итальянское дерби. Янник Синнер снялся из-за травмы, а Лоренцо Музетти прошёл дальше без борьбы. Дальше ему играть с победителем пары Циципас — де Минор.

13:19 Даниил Сальников

Расписание на пятницу

А вот как выглядит расписание матчей россиян на сегодня.

13:17 Даниил Сальников

О том, как накануне прошёл игровой день, читайте в нашем онлайне дня.

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