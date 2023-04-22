Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Циципаса над Музетти в полуфинале турнира в Барселоне

Видеообзор победы Циципаса над Музетти в полуфинале турнира в Барселоне
Комментарии

В субботу, 22 апреля, греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти, 20-й ракеткой мира, в полуфинальной встрече турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи Циципас — Музетти.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Финальный матч турнира в Барселоне пройдёт в воскресенье, 23 апреля. Стефанос Циципас сыграет против победителя встречи Карлос Алькарас — Даниэль Эванс. Матч Алькарас — Эванс состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 17:45 мск.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим победителем турнира в Барселоне.

Барселона. 1/2 финала
22 апреля 2023, суббота. 14:40 МСК
Лоренцо Музетти
20
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 3
6 		5 6
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023