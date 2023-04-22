Видеообзор победы Циципаса над Музетти в полуфинале турнира в Барселоне

В субботу, 22 апреля, греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти, 20-й ракеткой мира, в полуфинальной встрече турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи Циципас — Музетти.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Финальный матч турнира в Барселоне пройдёт в воскресенье, 23 апреля. Стефанос Циципас сыграет против победителя встречи Карлос Алькарас — Даниэль Эванс. Матч Алькарас — Эванс состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 17:45 мск.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим победителем турнира в Барселоне.