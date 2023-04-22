Видеообзор победы Циципаса над Музетти в полуфинале турнира в Барселоне
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В субботу, 22 апреля, греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти, 20-й ракеткой мира, в полуфинальной встрече турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания). Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:3.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи Циципас — Музетти.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP
Финальный матч турнира в Барселоне пройдёт в воскресенье, 23 апреля. Стефанос Циципас сыграет против победителя встречи Карлос Алькарас — Даниэль Эванс. Матч Алькарас — Эванс состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 17:45 мск.
Напомним, Карлос Алькарас является действующим победителем турнира в Барселоне.
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