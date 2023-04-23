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Даниил Медведев поднимется на третье место в рейтинге ATP

Даниил Медведев поднимется на третье место в рейтинге ATP
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Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в понедельник, 24 апреля, поднимется на третью строчку рейтинга ATP. Этому способствовало поражение теннисиста Стефаноса Циципаса, пятой ракетки мира, от испанца Карлоса Алькараса, второй ракетки мира, 23 апреля в финале турнира категории ATP-500, проходившего в Барселоне (Испания).

В рейтинге ATP, опубликованном в понедельник, 17 апреля, Даниил Медведев находится на четвёртой строчке. От третьей ракетки мира, норвежца Каспера Рууда, россиянина отделяет 15 очков.

Напомним, Даниил Медведев — обладатель 19 титулов в одиночном разряде. В 2023 году теннисист уже выиграл турниры в Майами, Дубае, Дохе и Роттердаме.

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