Даниил Медведев поднимется на третье место в рейтинге ATP

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в понедельник, 24 апреля, поднимется на третью строчку рейтинга ATP. Этому способствовало поражение теннисиста Стефаноса Циципаса, пятой ракетки мира, от испанца Карлоса Алькараса, второй ракетки мира, 23 апреля в финале турнира категории ATP-500, проходившего в Барселоне (Испания).

В рейтинге ATP, опубликованном в понедельник, 17 апреля, Даниил Медведев находится на четвёртой строчке. От третьей ракетки мира, норвежца Каспера Рууда, россиянина отделяет 15 очков.

Напомним, Даниил Медведев — обладатель 19 титулов в одиночном разряде. В 2023 году теннисист уже выиграл турниры в Майами, Дубае, Дохе и Роттердаме.