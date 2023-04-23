Даниил Медведев поднимется на третье место в рейтинге ATP
Поделиться
Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в понедельник, 24 апреля, поднимется на третью строчку рейтинга ATP. Этому способствовало поражение теннисиста Стефаноса Циципаса, пятой ракетки мира, от испанца Карлоса Алькараса, второй ракетки мира, 23 апреля в финале турнира категории ATP-500, проходившего в Барселоне (Испания).
В рейтинге ATP, опубликованном в понедельник, 17 апреля, Даниил Медведев находится на четвёртой строчке. От третьей ракетки мира, норвежца Каспера Рууда, россиянина отделяет 15 очков.
Напомним, Даниил Медведев — обладатель 19 титулов в одиночном разряде. В 2023 году теннисист уже выиграл турниры в Майами, Дубае, Дохе и Роттердаме.
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
18:53
-
18:45
-
18:32
-
18:30
-
18:15
-
17:42
-
17:31
-
16:52
-
16:33
-
16:23
-
16:02
-
15:30
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:46
-
13:30
-
13:19
-
13:13
-
12:55
-
12:27
-
12:27
-
11:32
-
11:14
-
10:57
-
10:50
-
10:40
-
10:02
-
09:39
-
02:45
-
00:57
- 22 апреля 2023
-
23:32
-
23:16
-
22:17
-
21:29
Партнерский контент