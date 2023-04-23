Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Мадриде, где сыграют Касаткина, Рыбакина и Свёнтек

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 25 апреля по 6 мая.

Посев соревнований возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Эмма Радукану — квалифаер.

Второй сеяной турнира стала белоруска Арина Соболенко. Она также пропустит первый круг, а во втором сыграет либо с румынкой Сораной Кырстей, либо с американкой Лорен Дэвис.

Примечательно, что во втором круге между собой могут сыграть россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Это будет в том случае, если последняя обыграет в первом круге Викторию Хименес-Касинцеву из Андорры. Сама Касаткина стартует со второго круга.

Победительница Индиан-Уэллса казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Бренда Фрухвиртова (Чехия).

Также Мирра Андреева дебютирует в основной сетке матчем с канадкой Лейлой Фернандес.