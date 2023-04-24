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Мадрид-2023: сетки, расписание, расклады, где смотреть, Медведев и Алькарас возглавили посев и могут сыграть в финале

Медведев возглавил нижнюю половину сетки. 10 причин следить за «Мастерсом» в Мадриде
Даниил Сальников
Даниил Медведев
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Первым соперником Даниила может стать британец Энди Маррей, побеждавший в столице Испании дважды.

Грунтовый сезон в полном разгаре. В ближайшие две недели пройдёт объединённый, женский и мужской, «Мастерс» в Мадриде с общим призовым фондом более € 15,4 млн. Турнир рассчитан на 7 кругов и 96 участников в обеих сетках. Следом пройдёт такое же соревнование в Риме, а на стыке мая и июня в Париже состоится «Ролан Гаррос».

Без 22-кратных чемпионов «Шлема»

Никак не могут толком вкатиться в грунтовый сезон 22-кратные чемпионы «Шлемов» Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Испанец, которого все привыкли называть не иначе как Грунтовым королём, из-за травмы один за другим пропустил турниры, которые он выигрывал множество раз – Монте-Карло (11), Барселону (12) и вот теперь Мадрид (5). До конца грунтовой серии ему остались лишь Рим и «Ролан Гаррос». Успеет ли он вернуться и в каком состоянии – большой вопрос. Джокович после запрета на въезд в США и двух пропущенных «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами проиграл в Монте-Карло уже во втором матче итальянцу Лоренцо Музетти и в Баня-Луке тоже во втором по счёту поединке – сербу Душану Лайовичу. После этого Новак решил сняться с Мадрида. Также с мужского турнира снялись итальянцы Янник Синнер и Маттео Берреттини, хорват Марин Чилич, австралиец Ник Кирьос, британец Джек Дрэйпер, американцы Брэндон Накашима, Джон Иснер, Дженсон Бруксби и многие другие.

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История и чемпионы

Турнир в Мадриде появился в 2002 году и сразу получил наивысшую категорию «Мастерс». Лицензия к нему по цепочке перешла от Стокгольма (1990-1994), Эссена (1995) и Штутгарта (1996-2001). Поначалу турнир проводился осенью в зале и на харде на «Мадрид-Арене» (2002-2008). Но с 2009 года «мастерской» лицензии лишился Гамбург – Мадрид перебрался на его место в весенней грунтовой части календаря и к мужскому турниру добавился ещё и женский. С тех пор соревнования проводятся в теннисном комплексе «Каха Махика». А осенью вместо Мадрида на харде стал разыгрываться Шанхай. Прославился Мадрид и тем, что в 2012 году организаторы решили уложить не привычный красный грунт, а голубой. Но это эксперимент продержался ровно один сезон. Любопытно, что на всех трёх разных покрытиях Мадрида сумел отличиться Роджер Федерер – в 2006-м на харде, в 2009-м на красном грунте и в 2012-м на голубом грунте. Также «разные» титулы в Мадриде были у Энди Маррея – хард в 2008-м и грунт в 2015-м, а также у Рафаэля Надаля – хард в 2005-м и грунт в 2010, 2013, 2014 и 2017 годах. Надаль с пятью титулами и является рекордсменом Мадрида. По три победы кроме Федерера в активе Новака Джоковича (2011, 2016 и 2019).

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Россияне в Мадриде

В 2004 году чемпионом Мадрида стал россиянин Марат Сафин, одолевший в финале на харде в трёх партиях, причём в пятисетовом формате Давида Налбандяна из Аргентины. С тех пор теннисисты из России больше в решающих матчах не играли. Зато у девушек в первом же розыгрыше-2009 отличилась сестра Марата – Динара Сафина. В 2014-м тут первенствовала Мария Шарапова, которая в 2013-м была финалисткой. Также отметилась в финале Мадрида-2015 и Светлана Кузнецова, уступившая Петре Квитовой.

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Защитит ли Алькарас титул и продлит ли серию?

В отсутствие Джоковича лидером посева Мадрида-2023 стал 19-летний испанец Карлос Алькарас, который является действующим чемпионом турнира. Любопытно, что только что Карлосу удалось защитить в Барселоне прошлогодний титул. Интересно, удастся ли ему продлить победную серию и повторить этот же трюк и в Мадриде? Отметим, что кроме Алькараса из чемпионов этого турнира прошлых лет в нынешней сетке есть только Энди Маррей и Александр Зверев, также дважды выигравший в столице Испании (2018, 2021). У женщин действующей чемпионкой является Онс Жабер из Туниса, обыгравшая в прошлом году в финале американку Джессику Пегулу. В 2021-м первенствовала белоруска Арина Соболенко, а рекордсменкой по количеству титулов в Мадриде среди женщин является чешка Петра Квитова – три победы (2011, 2015, 2018).

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Возвращение Медведева

Россиянин Даниил Медведев постоянно твердит, что не любит грунт. Это подтверждают и его результаты. На «Мастерсе» в Монте-Карло он дошёл лишь до 1/4 финала, где уступил в двух сетах 19-летнему датчанину Хольгеру Руне. После этого Даниил снялся с Барселоны. Однако после этой недели россиянин поднимется с 4-го на третье место в рейтинге ATP, поскольку норвежец Каспер Рууд не сумел защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Выход на 3-е место и снятие Джоковича позволили Медведеву получить 2-й номер посева в Мадриде и возглавить нижнюю половину сетки.

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Даниил может стать 2-й ракеткой мира

Поскольку Даниил Медведев почти полностью пропустил грунтовую серию в 2022 году, все очки, набранные на этом покрытии в нынешнем сезоне, идут ему в плюс. Сейчас между россиянином и находящимся на втором месте в рейтинге ATP Карлосом Алькарасом 1530 очков разрыва. Но у испанца сгорит 1000 баллов за прошлогодний титул в Мадриде, останется только 530. И если Карлос выступит сейчас не лучшим образом, то Медведеву может хватить и финала Мадрида, чтобы обойти Алькараса и стать 2-й ракеткой мира.

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Призовой фонд

Призовой фонд Мадрида приближается к лучшим образцам ATP и WTA-туров. Допустим, в Индиан-Уэллсе и Майами в этом году было разыграно по $ 17,6 млн – по $ 8,8 млн у мужчин и женщин. В Мадриде суммарный призовой фонд будет € 15,4 млн – по € 7,7 млн у мужчин и женщин. Это на € 2 млн больше, чем в 2022-м году. Чемпион в одиночном разряде заработает € 1 105 265, финалист € 580 тыс. и даже проигравшему в первом круге достанется солидная сумма – € 16 340.

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Три дебютантки Мадрида из России

Россию в одиночных сетках Мадрида-2023 представляют 13 игроков. У мужчин это привычная тройка – Даниил Медведев (2-й номер посева), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (10). Через сито квалификации пытаются пробиться Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов и Александр Шевченко. У женщин в основу по рейтингу попали 10 теннисисток и пять из них, как сеяные, начнут борьбу со второго круга – Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (12), Людмила Самсонова (14), Екатерина Александрова (16), Анастасия Потапова (21), Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова (SR) и 15-летняя Мирра Андреева, получившая в числе других молодых перспективных теннисисток уайлд-кард от организаторов. Напомним, что в январе Мирра дошла до финала юниорского Australian Open. Для Блинковой, Калинской и Андреевой это будет дебют в Мадриде, а для последней – ещё и на всех соревнованиях уровня WTA-1000. Также в квалификационном турнире играют Элина Аванесян, Камилла Рахимова и Эрика Андреева.

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Расклад мужской сетки

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что в половину к Даниилу Медведеву (2) попал грек с русскими корнями Стефанос Циципас (4). В верхней части с Карлосом Алькарасом (1) оказался норвежец Каспер Рууд (3). В нижней четверти с Медведевым оказался американец Тейлор Фритц (8). В полуфинале из высоко сеяных теннисистов на них выходит пара Феликс Оже-Альяссим (7) – Стефанос Циципас (4). В верхней части могут образоваться такие сочетания: Карлос Алькарас (1) – Андрей Рублёв (5) и Каспер Рууд (3) – Хольгер Руне (6). Третий россиянин – Карен Хачанов (10) оказался в одной восьмушке с Рублёвым и в случае успешного продвижения по сетке они сыграют друг с другом в 4-м круге. Во втором круге Медведев встретится с победителем пары Маррей – квалифаер, Рублёв – с лучшим теннисистом в матче Кресси – Вавринка, а Хачанов – либо с бразильцем Монтейро, либо с квалифаером.

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Елена Рыбакина (7), Джессика Пегула (3) – Дарья Касаткина (8), Кори Гауфф (6) – Онс Жабер (4) и Каролин Гарсия (5) – Арина Соболенко (2). В первом круге Варвара Грачёва сыграет с китаянкой Сиюй Ван, Анна Калинская – с Брендой Фрухвиртовой (WC), Мирра Андреева (WC) – с канадкой Лейлой Фернандес, Анастасия Павлюченкова (SR) – с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры (WC) и лучшая из этого дуэта выйдет на Дарью Касаткину (8), а Анна Блинкова сразится с победительницей квалификации и кто-то из этой пары сразится затем с Вероникой Кудерметовой (12).

WTA-1000. Мадрид. Сетка

Вот 10 причин, почему надо следить за «Мастерсом» в Мадриде – 2023. Турнир пройдёт с 25 апреля по 7 мая. Следить за его ходом можно в наших текстовых трансляциях и других материалах.

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