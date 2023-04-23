Соболенко ответила на вопрос, что сказала Свёнтек во время рукопожатия

Вторая ракетка мира Арина Соболенко после поражения в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте от первого номера рейтинга WTA Иги Свёнтек заявила, что между теннисистками не было диалога во время послематчевого рукопожатия у сетки.

«Я ничего не говорила. Она мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала. Всё, что я хотела ей сказать, я сказала в речи на церемонии», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Свёнтек одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Ранее польская теннисистка высказывала недовольство участием российских и белорусских спортсменов в крупных теннисных турнирах. Соболенко, в свою очередь, неоднократно заявляла о напряжённых отношениях с некоторыми людьми в туре из-за её национальности.