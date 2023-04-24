Ник Кирьос примет участие в Кубке Лэйвера — 2023

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос подтвердил своё участие в выставочном турнире «Кубок Лэйвера» – 2023. Соревнования пройдут на «Роджерс Арене» в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.
Кирьос пополнил состав прошлогодних чемпионов, команды мира, капитаном которой по традиции станет cемикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.
Также за команду мира сыграют:
Тейлор Фритц (США, 10-я ракетка мира);
Фрэнсис Тиафо (США, 11-я ракетка мира).
Отметим, что на данный момент Кирьос не провёл ни одного официального матча на уровне ATP в рамках сезона-2023. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и пошёл на операцию, после которой не выходил на корт.
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