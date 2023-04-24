Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос примет участие в Кубке Лэйвера — 2023

Ник Кирьос примет участие в Кубке Лэйвера — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос подтвердил своё участие в выставочном турнире «Кубок Лэйвера» – 2023. Соревнования пройдут на «Роджерс Арене» в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.

Кирьос пополнил состав прошлогодних чемпионов, команды мира, капитаном которой по традиции станет cемикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

Также за команду мира сыграют:

Тейлор Фритц (США, 10-я ракетка мира);
Фрэнсис Тиафо (США, 11-я ракетка мира).

Отметим, что на данный момент Кирьос не провёл ни одного официального матча на уровне ATP в рамках сезона-2023. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и пошёл на операцию, после которой не выходил на корт.

Материалы по теме
Вот это сенсация! На Кубке Лэйвера «европейцам» не помогла даже «Большая четвёрка»
Вот это сенсация! На Кубке Лэйвера «европейцам» не помогла даже «Большая четвёрка»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023