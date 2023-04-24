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Джон Иснер в четвёртый раз стал отцом

Джон Иснер в четвёртый раз стал отцом
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Полуфиналист Уимблдона-2018, бывшая девятая ракетка мира, американец Джон Иснер в четвёртый раз стал отцом. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга Мэдисон. У пары родился сын, которого назвали Чапел.

«Чапел Ли Иснер – ты так любим! 14.04.2023. Благодарим бога! Спасибо за благословение нас этим драгоценным малышом!» — подписала фото Мэдисон.

Фото: из личного архива Мэдисон Иснер

Фото: из личного архива Мэдисон Иснер

Фото: из личного архива Мэдисон Иснер

Фото: из личного архива Мэдисон Иснер

Помимо Чапела, у Джона и Мэдисон ещё трое детей – дочка Хантер Грэйс и сыновья Джон Хоббс и Джеймс. Отметим, что после рождения третьего ребёнка 37-летний Иснер пошутил: «Мы с женой отлично умеем делать детей».

В текущем сезоне Иснер выступил на семи турнирах на уровне ATP. Его лучший результат — финал турнира категории ATP-250 в Далласе (США), в котором он в трёх сетах проиграл представителю Китая У Ибину.

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