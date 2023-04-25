Линда Фрухвиртова не испытала проблем с Волынец в первом круге турнира в Мадриде
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17-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова (58-й номер рейтинга WTA) обыграла 103-ю ракетку мира Кэти Волынец в первом круге грунтового турнира Madrid Open (6:3, 7:5).
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.
Фрухвиртова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге чешка сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Основной турнир WTA-1000 в Мадриде пройдёт с 25 апреля по 6 мая. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер, которая снялась с текущего розыгрыша.
Призовой фонд соревнований составил € 7 705 780.
Мадрид (ж). 1-й круг
25 апреля 2023, вторник. 18:30 МСК
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
2 : 0
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Кэти Волынец
К. Волынец
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