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Линда Фрухвиртова не испытала проблем с Волынец в первом круге турнира в Мадриде

Линда Фрухвиртова не испытала проблем с Волынец в первом круге турнира в Мадриде
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17-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова (58-й номер рейтинга WTA) обыграла 103-ю ракетку мира Кэти Волынец в первом круге грунтового турнира Madrid Open (6:3, 7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

Фрухвиртова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге чешка сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Основной турнир WTA-1000 в Мадриде пройдёт с 25 апреля по 6 мая. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер, которая снялась с текущего розыгрыша.

Призовой фонд соревнований составил € 7 705 780.

Мадрид (ж). 1-й круг
25 апреля 2023, вторник. 18:30 МСК
Линда Фрухвиртова
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
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