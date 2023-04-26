Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стэн Вавринка стал первым соперником Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Вавринка со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) обыграл представителя США Максима Кресси. Продолжительность встречи составила 2 часа и 30 минут. 38-летний Вавринка 19 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт. На счету Кресси десять эйсов, 11 двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

Во втором раунде Вавринка сразится с шестой ракеткой мира представителем России Андреем Рублёвым (5).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.