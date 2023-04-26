Стэн Вавринка стал первым соперником Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В стартовом матче Вавринка со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) обыграл представителя США Максима Кресси. Продолжительность встречи составила 2 часа и 30 минут. 38-летний Вавринка 19 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт. На счету Кресси десять эйсов, 11 двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.
Во втором раунде Вавринка сразится с шестой ракеткой мира представителем России Андреем Рублёвым (5).
Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
- 26 апреля 2023
-
20:10
-
20:05
-
19:21
-
19:21
-
18:43
-
18:04
-
17:53
-
17:45
-
17:21
-
17:08
-
16:54
-
16:26
-
15:57
-
14:55
-
14:42
-
13:52
-
13:27
-
13:24
-
12:56
-
12:43
-
12:40
-
10:29
-
10:21
-
09:54
-
09:42
-
09:00
-
08:00
-
00:58
- 25 апреля 2023
-
23:59
-
22:47
-
22:45
-
22:00
-
21:41
-
21:12
-
21:04