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Стэн Вавринка стал первым соперником Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде

Стэн Вавринка стал первым соперником Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Вавринка со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) обыграл представителя США Максима Кресси. Продолжительность встречи составила 2 часа и 30 минут. 38-летний Вавринка 19 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт. На счету Кресси десять эйсов, 11 двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

Во втором раунде Вавринка сразится с шестой ракеткой мира представителем России Андреем Рублёвым (5).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 16:45 МСК
Максим Кресси
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 6 4
6 3 		6 7 7
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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