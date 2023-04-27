Ник Кирьос показал, как отпраздновал 28-летие

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях фото с празднования своего дня рождения. Сегодня, 27 апреля, Нику исполнилось 28 лет.

«Семья (эмодзи «сердце»). Спасибо всем за поздравления», — подписал фото Кирьос.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Напомним, на данный момент Кирьос не провёл ни одного официального матча на уровне ATP в рамках сезона-2023. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и сделал операцию, после которой пока не выходил на корт.

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных в карьере. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.