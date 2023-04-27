Энди Маррей после четвёртого поражения подряд высказался об участии в «Ролан Гаррос»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей оценил вероятность своего участия в «Ролан Гаррос» — 2023, который пройдёт с 28 мая по 11 июня.

Ранее, на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Маррей потерпел четвёртое поражение подряд. В матче первого круга Маррея со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл 163-я ракетка мира, итальянец Андреа Вавассори (Q).

В последний раз 35-летний Энди побеждал 12 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Его баланс в этом году – 8:7.

«Я хотел бы сыграть – просто потому, что не знаю, выдастся ли такая возможность снова. Пока я в форме и здоров, я хотел бы попробовать», — приводит слова Маррея Tennis Now на своей странице в социальной сети.