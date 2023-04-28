Энди Маррей: верю, что могу выиграть Уимблдон

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей сообщил, что надеется вновь выиграть Уимблдон.

«У меня есть амбиции. Я хочу бороться за победу на Уимблдоне и других крупных турнирах. Вероятно, сейчас это звучит нереалистично, но я верю, что это возможно. Я хочу всё сделать правильно. У меня есть опыт успешных выступлений на турнирах высокого уровня. В 2016 году я провёл свой лучший Открытый чемпионат Франции и выиграл Уимблдон. Но, конечно, это не гарантирует мне успех в будущем», — приводит слова Маррея Tennis Up To Date.

Ранее, на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), Маррей потерпел четвёртое поражение подряд. В матче первого круга Маррея со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл 163-я ракетка мира итальянец Андреа Вавассори (Q).