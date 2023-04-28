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Каспер Рууд проиграл 105-й ракетке мира во втором круге Мадрида

Каспер Рууд проиграл 105-й ракетке мира во втором круге Мадрида
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Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд покинул турнир серии «Мастерс», проходящий в Мадриде (Испания), после поражения во втором круге от 105-й ракетки мира итальянца Маттео Арнальди со счётом 3:6, 4:6. Ранее спортсмены не играли друг против друга.

Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Для Каспера Рууда это очередное поражение в этом сезоне на начальных стадиях теннисных турниров. Норвежец вылетал после второго круга в Окленде, на Открытом чемпионате Австралии и в Акапулько, а также проигрывал в третьем круге в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Барселоне. В текущем сезоне у спортсмена только один титул в одиночном разряде: Рууд выиграл турнир категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), одолев в финале серба Миомира Кецмановича.

В 2023 году Каспер Рууд заявлен на турниры в Риме и Женеве, а также на Открытый чемпионат Франции.

В третьем круге соревнований в Мадриде итальянец Маттео Арнальди сыграет с с испанцем Хауме Мунаром, вышедшим в следующую стадию турнира на отказе голландца Таллона Грикспора.

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