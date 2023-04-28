Каспер Рууд проиграл 105-й ракетке мира во втором круге Мадрида

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд покинул турнир серии «Мастерс», проходящий в Мадриде (Испания), после поражения во втором круге от 105-й ракетки мира итальянца Маттео Арнальди со счётом 3:6, 4:6. Ранее спортсмены не играли друг против друга.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Для Каспера Рууда это очередное поражение в этом сезоне на начальных стадиях теннисных турниров. Норвежец вылетал после второго круга в Окленде, на Открытом чемпионате Австралии и в Акапулько, а также проигрывал в третьем круге в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Барселоне. В текущем сезоне у спортсмена только один титул в одиночном разряде: Рууд выиграл турнир категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), одолев в финале серба Миомира Кецмановича.
В 2023 году Каспер Рууд заявлен на турниры в Риме и Женеве, а также на Открытый чемпионат Франции.
В третьем круге соревнований в Мадриде итальянец Маттео Арнальди сыграет с с испанцем Хауме Мунаром, вышедшим в следующую стадию турнира на отказе голландца Таллона Грикспора.
- 28 апреля 2023
-
14:37
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
12:53
-
12:50
-
12:04
-
11:18
-
10:33
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
08:00
-
03:06
-
01:00
- 27 апреля 2023
-
23:48
-
23:35
-
23:20
-
23:07
-
22:30
-
22:30
-
22:01
-
21:55
-
21:49
-
20:23
-
20:11
-
19:51
-
19:49
-
19:22
-
19:15
-
18:50
-
18:25
-
17:16