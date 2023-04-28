Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова одолела Кристиан и встретится с Кудерметовой на турнире в Мадриде

Потапова одолела Кристиан и встретится с Кудерметовой на турнире в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче второго раунда соревнований 21-я сеяная Потапова нанесла поражение представительнице Румынии Жаклин Кристиан со счётом 7:5, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Потапова дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 9 из 12 брейк-пойнтов. Кристиан подала шесть эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

Потапова во второй раз в карьере обыграла Кристиан в официальном матче, но первая встреча теннисисток состоялась ещё в 2017 году.

За выход в 1/8 финала турнира в Мадриде Потапова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, посеянной под 12-м номером.

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 17:50 МСК
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 2
7 		3 6
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023