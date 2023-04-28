Потапова одолела Кристиан и встретится с Кудерметовой на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче второго раунда соревнований 21-я сеяная Потапова нанесла поражение представительнице Румынии Жаклин Кристиан со счётом 7:5, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Потапова дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 9 из 12 брейк-пойнтов. Кристиан подала шесть эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.
Потапова во второй раз в карьере обыграла Кристиан в официальном матче, но первая встреча теннисисток состоялась ещё в 2017 году.
За выход в 1/8 финала турнира в Мадриде Потапова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, посеянной под 12-м номером.
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