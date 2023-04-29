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Павлюченкова и Рыбакина снялись с парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде

Павлюченкова и Рыбакина снялись с парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде
Анастасия Павлюченкова
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина снялись с матча второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). О причинах этого решения пока не сообщалось.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 19:25 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
Окончен
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
А. Павлюченкова Е. Рыбакина

В субботу, 29 апреля, Павлюченкова и Рыбакина должны были сыграть против пары Марта Костюк (Украина) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). Теперь украинка и румынка выходят в четвертьфинал соревнований в Мадриде: два дуэта, которые разыграют место в 1/4 финала во втором круге турнира, ещё не определились.

И Анастасия Павлюченкова, и Елена Рыбакина завершили своё выступление на турнире: россиянка проиграла во втором круге Дарье Касаткиной, а теннисистка из Казахстана уступила Анне Калинской.

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