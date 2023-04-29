Павлюченкова и Рыбакина снялись с парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина снялись с матча второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). О причинах этого решения пока не сообщалось.

В субботу, 29 апреля, Павлюченкова и Рыбакина должны были сыграть против пары Марта Костюк (Украина) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). Теперь украинка и румынка выходят в четвертьфинал соревнований в Мадриде: два дуэта, которые разыграют место в 1/4 финала во втором круге турнира, ещё не определились.

И Анастасия Павлюченкова, и Елена Рыбакина завершили своё выступление на турнире: россиянка проиграла во втором круге Дарье Касаткиной, а теннисистка из Казахстана уступила Анне Калинской.