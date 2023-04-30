Алькарас расправился с Димитровым. В четвёртом круге его ждёт встреча со Зверевым

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал уверенную победу над болгарином Григором Димитровым, занимающим 32-е место в рейтинге ATP. Встреча прошла в рамках третьего круга «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч завершился со счётом 2:0 (6:2, 7:5).
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Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету Алькараса три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре из шести реализованных брейк-пойнтов. Димитров, в свою очередь, выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов.
В матче четвёртого круга «Мастерса» Карлос Алькарас встретится на корте с немцем Александром Зверевым, 16-й ракеткой мира. Они сыграют во вторник, 2 мая.
Напомним, Карлос Алькарас является действующим победителем «Мастерса» в Мадриде.
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