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Алькарас расправился с Димитровым. В четвёртом круге его ждёт встреча со Зверевым

Алькарас расправился с Димитровым. В четвёртом круге его ждёт встреча со Зверевым
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал уверенную победу над болгарином Григором Димитровым, занимающим 32-е место в рейтинге ATP. Встреча прошла в рамках третьего круга «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч завершился со счётом 2:0 (6:2, 7:5).

Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету Алькараса три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре из шести реализованных брейк-пойнтов. Димитров, в свою очередь, выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

В матче четвёртого круга «Мастерса» Карлос Алькарас встретится на корте с немцем Александром Зверевым, 16-й ракеткой мира. Они сыграют во вторник, 2 мая.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим победителем «Мастерса» в Мадриде.

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