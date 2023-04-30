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Рублёв, Хачанов, Касаткина, Потапова: онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023, результаты, сетка, где смотреть

Касаткина сражается с украинкой! И ещё 6 россиян в воскресенье выступают в Мадриде. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде
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«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Очередной российский день на турнире. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 6-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В воскресенье на корт выйдут 7 россиян, которые сразятся за места в 4-м круге. У мужчин в верхней части сетки в этот день выступят Андрей Рублёв и Карен Хачанов. В случае успеха в этот день они сойдутся друг с другом в следующем круге и оспорят путёвку в 1/4 финала. У женщин состоится очередное российское дерби Вероника Кудерметова сразится с Анастасией Потаповой. Ещё одно непростое противостояние предстоит Дарье Касаткиной с украинкой Лесей Цуренко. Также в этот день сыграют Анна Калинская с хорваткой Мартич и Екатерина Александрова с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
WTA-1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (ж). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
4 		   
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5 		   
2 		   
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Мадрид (ж). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Мадрид (ж). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Касаткина и Цуренко сражаются
Live Даниил Сальников

Это настоящий парад брейков! Опять украинка взяла подачу Касаткиной. Дарья пока ведёт — 4:3, но Цуренко подаёт.

12:41 Даниил Сальников

И опять сделала брейк Касаткина! Похоже, девушкам удобнее играть на чужой подаче сегодня. Касаткина повела — 4:2.

12:40 Даниил Сальников

Не успела Дарья порадоваться брейку, как тут же потеряла свою подачу — 3:2. Какой нервный сет!

12:34 Даниил Сальников

Тягучий теннис получается в матче Касаткиной и Цуренко. Россиянка спасла два своих гейма с брейк-пойнтов и сама добилась брейка — 3:1 впереди Дарья.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Adam Pretty/Getty Images

12:29 Даниил Сальников

У мужчин тоже много интересных поединков. Вот самые ключевые для российских болельщиков.

Мужчины. Третий круг
12:00 мск. Хачанов (Россия, 10) – Баутиста-Агут (Испания, 20)
13:30. Нисиока (Япония, 28) – Рублёв (Россия, 5)
21:00. Алькарас (Испания, 1) – Димитров (Болгария, 26)
22:30. Давидович-Фокина (Испания, 29) – Руне (Дания, 6)
12:27 Даниил Сальников

Вот как выглядит примерное расписание самых интересных матчей у женщин на сегодня.

Женщины. Третий круг
12:00. Цуренко (Украина) – Касаткина (Россия, 8)
13:30. Кудерметова (Россия, 12)Потапова (Россия, 21)
14:00. Пегула (США, 3) – Боузкова (Чехия, 29)
15:00. Мартич (Хорватия, 27) – Калинская (Россия)
17:00. Свёнтек (Польша, 1) – Пера (США, 28)
21:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 22) – Александрова (Россия, 16)
12:25 Даниил Сальников

Идёт сражение и Карена Хачанова с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. За ходом этой встречи тоже следите в нашем онлайн-табло.

Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5 		   
2 		   
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
12:24 Даниил Сальников

Касаткина и Цуренко сражаются

Уже вовсю идут первые запуски на всех кортах и в том числе сражение Леси Цуренко с Дарьей Касаткиной. За ходом этой встречи следите в нашей текстовой трансляции. Пока девушки взяли по одной своей подаче — 1:1.

Мадрид (ж). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
4 		   
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
12:20 Даниил Сальников

В воскресенье на корт выдут 7 россиян из верхних половин одиночных сеток и проведут поединки 3-го круга. Причём нас ждёт второе российское дерби. Вслед за позавчерашним матчем Павлюченкова — Касаткина мы сегодня увидим сражение Потаповой и Кудерметовой.

Все матчи россиян в воскресенье:
Хачанов (Россия, 10) – Баутиста-Агут (Испания, 20)
Нисиока (Япония, 28) – Рублёв (Россия, 5)
Цуренко (Украина) – Касаткина (Россия, 8)
Кудерметова (Россия, 12) – Потапова (Россия, 21)
Мартич (Хорватия, 27) – Калинская (Россия)
Чжэн Циньвэнь (Китай, 22) – Александрова (Россия, 16)
12:16 Даниил Сальников

Итоги субботнего дня, как и двух предыдущих, просто потрясающие — россияне никому не проигрывают, кроме как друг другу, и мощным фронтом идут дальше по одиночным сеткам.

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12:09 Даниил Сальников

О том, как прошёл накануне игровой день, читайте в нашем лайве дня.

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