«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Очередной российский день на турнире. Все подробности — в трансляции.

Касаткина сражается с украинкой! И ещё 6 россиян в воскресенье выступают в Мадриде. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 6-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В воскресенье на корт выйдут 7 россиян, которые сразятся за места в 4-м круге. У мужчин в верхней части сетки в этот день выступят Андрей Рублёв и Карен Хачанов. В случае успеха в этот день они сойдутся друг с другом в следующем круге и оспорят путёвку в 1/4 финала. У женщин состоится очередное российское дерби Вероника Кудерметова сразится с Анастасией Потаповой. Ещё одно непростое противостояние предстоит Дарье Касаткиной с украинкой Лесей Цуренко. Также в этот день сыграют Анна Калинская с хорваткой Мартич и Екатерина Александрова с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Следите за ходом дня в нашем онлайне!