Мадрид-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей пятого игрового дня

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Вчера, 30 апреля, завершился очередной игровой день турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до субботы, 6 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, грунт, Мадрид. Результаты игрового дня

Мартина Тревизан (Италия) – Алисия Паркс (США) – 7:6(3), 6:1.

Дарья Касаткина (Россия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:2.

Вероника Кудерметова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия) — 7:6(3), 5:7, 6:3.

Джессика Пегула (США) – Мари Боузкова (Чехия) – 6:4, 7:6.(2)

Петра Мартич (Хорватия) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 4:6, 6:3.

Ига Свёнтек (Польша) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:2.

Барбора Крейчикова (Чехия) – Сиюй Ван (Китай) – 6:4, 6:1.

Екатерина Александрова (Россия) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 5:7, 6:4, 6:2.