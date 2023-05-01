Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче второго круга Хачанов и Рублёв со счётом 6:7 (5:7), 6:3, [10:6] обыграли представителей Хорватии Николу Мектича и Мате Павича (5). Встреча продлилась 1 час и 33 минуты. Хачанов и Рублёв семь раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету Мектича и Павича восемь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

За путёвку в полуфинал соревнований Хачанов и Рублёв сразятся с тандемом Джейми Маррей (Великобритания)/

Майкл Винус (Новая Зеландия).

Стоит отметить, что и Хачанов, и Рублёв продолжают своё выступление и в одиночном разряде.