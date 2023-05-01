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Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче второго круга Хачанов и Рублёв со счётом 6:7 (5:7), 6:3, [10:6] обыграли представителей Хорватии Николу Мектича и Мате Павича (5). Встреча продлилась 1 час и 33 минуты. Хачанов и Рублёв семь раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету Мектича и Павича восемь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

За путёвку в полуфинал соревнований Хачанов и Рублёв сразятся с тандемом Джейми Маррей (Великобритания)/
Майкл Винус (Новая Зеландия).

Стоит отметить, что и Хачанов, и Рублёв продолжают своё выступление и в одиночном разряде.

Мадрид — парный разряд (м). 2-й круг
01 мая 2023, понедельник. 15:15 МСК
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Н. Мектич М. Павич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 0 6
6 5 		6 1 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
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