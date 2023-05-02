Александрова в трёх сетах проиграла Свёнтек в 1/8 финала турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде. На стадии 1/8 финала она уступила полячке Иге Свёнтек со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 27 минут. За это время Свёнтек сделала три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. Александрова, в свою очередь, сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. Отметим, по ходу второго сета Александрова смогла отыграться со счётом 2:5.

За выход в полуфинал турнира Свёнтек поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 7,7 млн.