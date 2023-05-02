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Александрова в трёх сетах проиграла Свёнтек в 1/8 финала турнира в Мадриде

Александрова в трёх сетах проиграла Свёнтек в 1/8 финала турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде. На стадии 1/8 финала она уступила полячке Иге Свёнтек со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 27 минут. За это время Свёнтек сделала три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. Александрова, в свою очередь, сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. Отметим, по ходу второго сета Александрова смогла отыграться со счётом 2:5.

За выход в полуфинал турнира Свёнтек поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 7,7 млн.

Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 23:45 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
4 		7 7 3
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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