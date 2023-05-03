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Кудерметова — о выходе в полуфинал турнира WTA-1000: я так счастлива и горжусь собой

Кудерметова — о выходе в полуфинал турнира WTA-1000: я так счастлива и горжусь собой
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Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от победы в четвертьфинале турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка в трёх сетах победила третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 2:1 (6:4, 0:6, 6:4).

Мадрид (ж). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 14:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		0 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Я так счастлива и очень горжусь собой, потому что в каждом матче я играла по три сета. Однако все встречи до этой длились по три часа, а сегодня мы играли только два, поэтому чувствую себя свежей!» — сказала Кудерметова пресс-службе WTA в интервью на корте.

В полуфинале россиянка встретится либо с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, либо с хорваткой Петрой Мартич, занимающей 33-е место в рейтинге WTA. Соперница Кудерметовой определится в среду, 3 мая.

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