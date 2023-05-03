Кудерметова бьётся с американкой за полуфинал Мадрида! Хачанов и Алькарас ждут матча. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В среду будет сыграно по два матча четвертьфинальной стадии у мужчин и женщин. Россиянка Вероника Кудерметова (12-й номер посева) сразится с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США, с которой она до этого на корте в одиночном разряде ещё не пересекалась. Карену Хачанову (10) достался ещё более статусный соперник – первый номер посева и действующий чемпион Мадрида Карлос Алькарас. С ним россиянин уже встречался дважды в прошлом году на грунте и в обоих случаях проиграл – на «Ролан Гаррос» и в Гамбурге, взяв за пять сетов всего 11 геймов. Что получится у россиян в этот день – следите в нашем онлайне!
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Вероника сейчас является 13-й ракеткой мира, а в конце прошлого года она впервые пробилась в топ-10, попав в один ряд с Шараповой, Курниковой, Дементьевой и другими звёздами тенниса из России.
Уже совсем скоро пойдут сегодняшние матче. Кроме двух одиночек ещё интересен четвертьфинал с участием Хачанова и Рублёва.
Расписание среды
В среду состоятся два последних четвертьфинала у женщин и два первых — у мужчин. Из россиян выступят Вероника Кудерметова и Карен Хачанов. Матчей осталось так мало, что они уже умещаются на одной центральной арене. И даже если пойдёт дождь, это не помешает ходу турнира, поскольку на этом корте есть раздвижная крыша.
Стадион Маноло Сантаны
14:00. Пегула — Кудерметова
Не ранее 17:00. Алькарас — Хачанов
Не ранее 21:00. Свёнтек — Мартич
Не ранее 22:30. Альтмайер — Чорич
Итоги дня, в котором было немало неожиданных результатов с расписанием на сегодня — в нашей статье.
О ходе предыдущего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.
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