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Кудерметова, Пегула, Хачанов, Алькарас: онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023, результаты, сетка, где смотреть

Кудерметова бьётся с американкой за полуфинал Мадрида! Хачанов и Алькарас ждут матча. LIVE
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде
Аудио-версия:
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«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Два россиянина сражаются в этот день. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В среду будет сыграно по два матча четвертьфинальной стадии у мужчин и женщин. Россиянка Вероника Кудерметова (12-й номер посева) сразится с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США, с которой она до этого на корте в одиночном разряде ещё не пересекалась. Карену Хачанову (10) достался ещё более статусный соперник – первый номер посева и действующий чемпион Мадрида Карлос Алькарас. С ним россиянин уже встречался дважды в прошлом году на грунте и в обоих случаях проиграл – на «Ролан Гаррос» и в Гамбурге, взяв за пять сетов всего 11 геймов. Что получится у россиян в этот день – следите в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
WTA-1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (ж). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 14:05 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Мадрид (м). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 17:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Вероника сейчас является 13-й ракеткой мира, а в конце прошлого года она впервые пробилась в топ-10, попав в один ряд с Шараповой, Курниковой, Дементьевой и другими звёздами тенниса из России.

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13:42 Даниил Сальников

Уже совсем скоро пойдут сегодняшние матче. Кроме двух одиночек ещё интересен четвертьфинал с участием Хачанова и Рублёва.

12:33 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду состоятся два последних четвертьфинала у женщин и два первых — у мужчин. Из россиян выступят Вероника Кудерметова и Карен Хачанов. Матчей осталось так мало, что они уже умещаются на одной центральной арене. И даже если пойдёт дождь, это не помешает ходу турнира, поскольку на этом корте есть раздвижная крыша.

Расписание среды:
Стадион Маноло Сантаны
14:00. Пегула — Кудерметова
Не ранее 17:00. Алькарас — Хачанов
Не ранее 21:00. Свёнтек — Мартич
Не ранее 22:30. Альтмайер — Чорич
12:31 Даниил Сальников

Итоги дня, в котором было немало неожиданных результатов с расписанием на сегодня — в нашей статье.

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О ходе предыдущего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.

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