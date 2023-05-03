Кудерметова бьётся с американкой за полуфинал Мадрида! Хачанов и Алькарас ждут матча. LIVE

Расписание среды

В среду состоятся два последних четвертьфинала у женщин и два первых — у мужчин. Из россиян выступят Вероника Кудерметова и Карен Хачанов. Матчей осталось так мало, что они уже умещаются на одной центральной арене. И даже если пойдёт дождь, это не помешает ходу турнира, поскольку на этом корте есть раздвижная крыша.

Расписание среды:

Стадион Маноло Сантаны

14:00. Пегула — Кудерметова

Не ранее 17:00. Алькарас — Хачанов

Не ранее 21:00. Свёнтек — Мартич

Не ранее 22:30. Альтмайер — Чорич