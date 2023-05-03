Первая ракетка мира Ига Свёнтек станет соперницей Кудерметовой в полуфинале Мадрида

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Свёнтек (1) одержала разгромную победу над представительницей Хорватии Петрой Мартич (27) со счётом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мартич один эйс, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в финал Ига сразится с 13-й ракеткой мира россиянкой Вероникой Кудерметовой (12), которая ранее обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу (3).