Первая ракетка мира Ига Свёнтек станет соперницей Кудерметовой в полуфинале Мадрида
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В четвертьфинальном матче Свёнтек (1) одержала разгромную победу над представительницей Хорватии Петрой Мартич (27) со счётом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мартич один эйс, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
За выход в финал Ига сразится с 13-й ракеткой мира россиянкой Вероникой Кудерметовой (12), которая ранее обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу (3).
Мадрид (ж). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 21:10 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
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Петра Мартич
П. Мартич
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