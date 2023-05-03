Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая ракетка мира Ига Свёнтек станет соперницей Кудерметовой в полуфинале Мадрида

Первая ракетка мира Ига Свёнтек станет соперницей Кудерметовой в полуфинале Мадрида
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Свёнтек (1) одержала разгромную победу над представительницей Хорватии Петрой Мартич (27) со счётом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мартич один эйс, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в финал Ига сразится с 13-й ракеткой мира россиянкой Вероникой Кудерметовой (12), которая ранее обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу (3).

Мадрид (ж). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 21:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		3  
         
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Материалы по теме
Кудерметова дожала Пегулу в Мадриде, несмотря на «баранку»! Вероника уже в 1/2 финала
Кудерметова дожала Пегулу в Мадриде, несмотря на «баранку»! Вероника уже в 1/2 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023