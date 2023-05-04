Аслан Карацев поднялся на промежуточное 51-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Аслан Карацев значительно поднялся в промежуточном рейтинге ATP после победы над китайским спортсменом Чжан Чжичжэнем в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Карацев начал турнир на 121-й строчке рейтинга. Благодаря выходу в четвертьфинал соревнований российский спортсмен оказался на 90-м промежуточном месте. Выход в полуфинал позволил Карацеву подняться уже на 51-е место в промежуточном рейтинге.

В полуфинале мадридского «Мастерса» Аслан Карацев сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.