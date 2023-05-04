Вот это прорыв! Карацев вышел в полуфинал Мадрида и взлетит на 70 строчек в рейтинге

В четверг, 4 мая, на грунтовом супертурнире в Мадриде (Испания) проходят заключительные четвертьфиналы в мужском одиночном разряде. Первыми на корт сегодня вышли россиянин Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку через квалификацию, и представитель Китая Чжан Чжичжэнь. Появление этих теннисистов в топ-8 стало неожиданностью, ведь Чжан Чжичжэнь проводит этот турнир в ранге 99-й ракетки мира, а Карацев — и вовсе 121-й. Впрочем, благодаря хорошим результатам на текущем «Мастерсе» россиянин, который одно время был 14-м в рейтинге ATP, вернётся в топ-100, а китаец также отыграет несколько десятков позиций и обновит личный рекорд.

До четвертьфинала Карацев успел обыграть на турнире сразу троих сеяных. Оружие сложили голландец Ботик ван де Зандсхулп (23), австралиец Алекс де Минор (16) и, что совсем уж неожиданно, третья ракетка мира Даниил Медведев (2). При этом лишь с де Минором Карацеву потребовалось три сета, чтобы победить соперника. Чжан Чжичжэнь также трижды обыгрывал сеяных игроков: Дениса Шаповалова (21), Кэмерона Норри (11) и Тейлора Фритца (8). Причём во всех этих трёх случаях китаец одерживал волевые победы.

Удивительно, но 26-летний Чжан Чжичжэнь до этого «Мастерса» не одержал в текущем году ни одной победы в основных сетках турниров ATP, а тут сразу такой прорыв. Да и 29-летний Карацев, чьи главные достижения остались в 2021–2022 годах (полуфинал Australian Open и три титула ATP), откровенно говоря, не блистал. Полуфинал турнира в Пуне в январе — вот, собственно, и всё, чем мог похвастаться Аслан до конца апреля — начала мая. Что же касается истории личных встреч, то ранее соперники лишь однажды встречались на корте, и в первом круге Астаны-2022 сильнее оказался китаец — 4:6, 6:4, 6:1.

Но это в официальных матчах. А одна из тренировок в Мадриде, по словам Чжан Чжичжэня, закончилась разгромом в исполнении Карацева. «Расскажу вам секрет. Мы тренировались, и я проиграл Карацеву 0:6. Но я сделаю всё возможное. Все игроки здесь классные, все уже показывали хорошие результаты. Я же постараюсь сделать всё, что от меня зависит», — приводит слова китайского теннисиста пресс-служба ATP.

А Карацев объяснил, как ему удаётся обыгрывать сеяных. «Я просто должен сосредоточиваться на каждом матче, чтобы быть готовым к следующему. Когда ты выходишь играть против топ-игроков, ты просто больше концентрируешься, должен быть готов на сто процентов, должен больше выкладываться, потому что соперники не дают никаких простых очков. Нужно быть последовательным и морально стойким, поэтому, думаю, у меня всё хорошо», — приводит слова россиянина пресс-служба ATP.

А что думали о возможном выходе Карацева в полуфинал эксперты? Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков объяснил, почему высоко оценивал шансы Аслана. «Нас ждёт очень интересная игра. Чжан с Фритцем провёл один из самых лучших матчей в своей карьере. Но у него нет стабильности в игре. На этом турнире он хорош, а на следующем может вылететь в первом или во втором круге. Это означает то, что у Карацева есть отличная возможность выйти в полуфинал «Мастерса». Аслан прошёл квалификацию, затем провёл пару шикарных матчей и поймал нехилый кураж. Он заиграл так же здорово, как делал это год назад. Нужно забирать своё и проходить дальше», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

А олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина выразила надежду, что Карацев сумеет вернуться в топ-20. «Карацев сейчас постепенно возвращается к своей лучшей форме, в которой находился несколько лет назад. Он стал играть гораздо увереннее и стабильнее. Аслан вернулся к своему предыдущему тренеру — результат сразу налицо.

Четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде — неожиданный результат, мягко говоря. Но это ещё не конец, необходимо развивать успех! Матч с Чжаном будет интересным. Китаец играет в довольно агрессивный теннис. Аслану нужно доказать, что он не просто так вышел в четвертьфинал. На этом нельзя останавливаться, есть отличные шансы пройти ещё дальше! Уверена, Аслан на правильном пути. Ему по силам уже в этом году вернуться в топ-20 рейтинга», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

В первом сете соперники брали геймы исключительно на своей подаче — правда, не без острых моментов. Особенно это касается третьего гейма, в котором Карацеву удалось спасти тройной брейк-пойнт. А в шестом гейме уже сам Аслан, напротив, упустил единственный брейк-пойнт. На тай-брейке поначалу инициативу захватил Чжан Чжичжэнь, который повёл 3:0 с мини-брейком. Однако следующие семь розыгрышей остались за Карацевым — 7:3! Россиянин реализовал первый же сетбол, на приёме, хотя в этом ему помог соперник, допустивший двойную ошибку в самый ответственный момент. В целом же Аслан куда активнее провёл первую партию: по виннерсам он превзошёл оппонента 18:6.

Во втором сете Карацев сразу же добился брейка, реализовав первый брейк-пойнт в первом гейме. После этого россиянин спокойно брал геймы на своей подаче, позволяя сопернику делать то же самое на своей. При счёте 5:4 Аслан подавал на матч — и под ноль взял финальный гейм: 7:6 (7:3), 6:4! В этой партии Карацев также действовал активнее соперника (10:5 по виннерсам).

Вот так Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». До этого его лучшим результатом на «тысячниках» был выход в четвёртый круг Индиан-Уэллса-2021. В Мадриде же россиянин никогда прежде не проходил дальше третьего раунда. В полуфинале соперником Аслана, который благодаря своему успеху приблизится к топ-50 рейтинга ATP — в лайв-рейтинге он идёт 51-м, — станет победитель противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия, LL) — Стефанос Циципас (Греция, 4). Этот матч также состоится сегодня, 4 мая. А завтра, 5 мая, в полуфинале сыграют Карлос Алькарас (Испания, 1) и Борна Чорич (Хорватия, 17). Турнир завершится в воскресенье, 7 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».