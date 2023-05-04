Аслан Карацев прокомментировал первый выход в полуфинал «Мастерса»

Российский теннисист Аслан Карацев высказался о первом в карьере выходе в полуфинал турнира серии «Мастерс». Этого результата он добился на грунте в Мадриде (Испания).
«Я начал год в топ-100 мирового рейтинга и опустился в район 120-го места. Проиграл несколько матчей, но должен был просто продолжать работать, чтобы поверить в себя. За мной стоит команда, которая всегда меня поддерживает, верит. Это важная часть», — сказал Карацев после матча.
Напомним, в матче 1/4 финала турнира в Мадриде Карацев обыграл китайского спортсмена Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4. В полуфинале мадридского «Мастерса» Аслан Карацев сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция). Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая.
- 4 мая 2023
-
17:10
-
16:45
-
16:36
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:04
-
16:02
-
15:51
-
15:43
-
15:20
-
15:11
-
14:58
-
14:09
-
13:44
-
13:08
-
12:51
-
12:30
-
12:20
-
12:03
-
11:00
-
10:43
-
10:35
-
10:23
-
10:16
-
09:57
-
09:36
-
09:00
-
08:00
-
01:00
-
00:22
-
00:04
- 3 мая 2023
-
23:05
-
22:24
-
22:21