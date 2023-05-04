Аслан Карацев прокомментировал первый выход в полуфинал «Мастерса»

Российский теннисист Аслан Карацев высказался о первом в карьере выходе в полуфинал турнира серии «Мастерс». Этого результата он добился на грунте в Мадриде (Испания).

«Я начал год в топ-100 мирового рейтинга и опустился в район 120-го места. Проиграл несколько матчей, но должен был просто продолжать работать, чтобы поверить в себя. За мной стоит команда, которая всегда меня поддерживает, верит. Это важная часть», — сказал Карацев после матча.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира в Мадриде Карацев обыграл китайского спортсмена Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4. В полуфинале мадридского «Мастерса» Аслан Карацев сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция). Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая.