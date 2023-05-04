Чесноков отреагировал на первую победу Карацева в четвертьфинале «Мастерса» в карьере

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал первый выход россиянина Аслана Карацева в полуфинал турнира серии «Мастерс» в карьере. В четвертьфинале соревнований в Мадриде Карацев обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня.

«Этот матч получился очень скучным. Честно говоря, я посмотрел только первый сет и начало второго, потом просто выключил. Чжан сегодня много ошибался, сыграл хуже, чем против Фритца.

Карацев — большой молодец, на этом турнире он просто безупречен. До турнира я совсем не мог ожидать от него такого сумасшедшего результата. Есть ли у него шанс выйти в финал? Сначала нужно будет дождаться игры Циципаса, дальше уже думать. Пока рано что-то прогнозировать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.