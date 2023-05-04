«Проснулся наш гордый осетин!» Елена Веснина — о выходе Карацева в полуфинал «Мастерса»

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выход российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале Карацев обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Проснулся наш гордый осетин! Аслан переживал очень непростой период в карьере, когда он значительно опустился в рейтинге, у него совсем не было побед. Но все понимали, что всё дело в уверенности. Играть он умеет хорошо, нужно было выиграть пару матчей подряд и поймать кураж. Сегодня против Чжана был довольно непростой матч. Но Карацев показал свой лучший агрессивный теннис и на классе прошёл дальше.

Полуфинал «Мастерса» — крутое достижение. За один турнир поднимется аж на семьдесят позиций в рейтинге. Это будет сильнейший рывок. В полуфинале у него в соперниках ожидается Циципас. Скорее всего, грек будет фаворитом, но шансы у Аслана пройти в финал неплохие. Карацев побеждал на грунте и Джоковича, и других сильных игроков. Аслан поймал невероятный кураж, нужно продолжать бороться и показывать свой лучший теннис, всё возможно!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.