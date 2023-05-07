Алькарас стал шестым в истории теннисистом, выигравшим турнир в Мадриде более одного раза
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Вторая ракетка мира, представитель Испании Карлос Алькарас стал шестым теннисистом в истории ATP, которому удавалось выиграть «Мастерс» в Мадриде (Испания) более одного раза. В воскресенье, 7 мая, испанец защитил прошлогодний титул чемпиона турнира, в трёх сетах обыграв немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа.
Ранее выиграть «Мастерс» в Мадриде более одного раза удавалось только пяти спортсменам в истории. Такое достижение есть у легендарной «Большой четвёрки» мужского тенниса: Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича и Энди Маррея, — а также у Александра Зверева.
Карлос Алькарас защитил прошлогодний титул чемпиона Мадрида и завоевал свой юбилейный десятый трофей в одиночном разряде.
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