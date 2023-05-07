Мадрид второй раз покорился Алькарасу: его отставание в рейтинге от Джоковича минимальное

В воскресенье, 7 мая, на «Мастерсе» в Мадриде состоялся финальный матч в мужском одиночном разряде. До решающей встречи добрались вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, посеянный на турнире под первым номером, и немецкий лаки-лузер Ян-Леннард Штруфф, 65-я ракетка мира. Попадание Алькараса в финал заведомо не могло удивить. Испанец, которому 5 мая исполнилось 20 лет, великолепно действует на грунте. Он доказал это ещё год назад, когда в финале Мадрида-2022 легко и непринуждённо обыграл немца Александра Зверева — 6:3, 6:1.

А вот от Штруффа, который до этого лишь однажды доходил до финала турнира ATP (грунтовый Мюнхен-2021), никто не ожидал, что он пройдёт всю дистанцию. Собственно, он и в сетку-то попал даже не как победитель квалификации, а как лаки-лузер. Однако затем прорвало. При этом лишь в первом матче, с Лоренцо Сонего, немец победил в двух сетах, а вот дальше проводил с соперниками по три партии. Бен Шелтон, Душан Лайович, Педро Качин, Стефанос Циципас, Аслан Карацев (в финале квалификации россиянин оказался сильнее, а вот в полуфинале уступил) — вот список теннисистов, проигравших затем Ян-Леннарду. Алькарас же на пути к финалу проиграл лишь один сет, причём в первом матче. Во втором круге испанец одержал волевую победу над Эмилем Руусувуори. А дальше под натиском Карлоса пали Григор Димитров, Александр Зверев, Карен Хачанов и Борна Чорич.

Забавно, но путь Алькараса к финалу, если судить по именам соперников, оказался ничуть не легче, чем у Штруффа, — если не сложнее. Вот такие казусы порой подкидывает жребий. Немцу везло в том плане, что сеяные в его части сетки в основном проигрывали. Вот уж действительно «лаки» лузер!

Фаворитом финала, причём явным, конечно, был Алькарас. Однако этот факт и повышенное давление, по словам теннисиста, ему не мешают. «Мне нравится играть в Мадриде. Я всегда стараюсь порадовать болельщиков, ну и себя тоже. Я не думаю о давлении. Думаю лишь о том, чтобы отлично играть, показывать хорошие результаты. Это особенное место для меня. Наслаждаюсь каждой секундой здесь. Это всё, о чём я думаю», — приводит слова Карлоса пресс-служба ATP.

Алькарас до этого дважды играл со Штруффом, причём обе встречи состоялись на ТБШ. В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2021 немец победил в трёх сетах, а в первом круге Уимблдона-2022 напряжённый пятисетовый поединок закончился победой испанца — 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Перед нынешним финалом Ян-Леннард вспомнил тот матч. «Мы сыграли потрясающий матч в прошлом году на Уимблдоне. Я был близок к тому, чтобы победить его, но на тай-брейке у него проходили невероятные удары. В этот раз всё будет иначе. Испания, Мадрид — по-моему, у него серия 20-0 на испанском грунте. Будет очень тяжело. Мне придётся бороться, в противном случае шансов не будет. Сделаю всё, чтобы победить его и завоевать свой первый титул», — приводит его слова пресс-служба ATP.

В самом начале финала Штруфф, похоже, перенервничал. В первом гейме немец допустил целых две двойные ошибки, вследствие чего Алькарас сделал брейк. Затем испанец взял свою подачу, отыграв брейк-пойнт по ходу гейма, и повёл 2:0. Однако Ян-Леннард смог собраться: в третьем гейме, на подаче, он отдал Карлосу лишь один розыгрыш, а его подачу затем и вовсе взял под ноль — 2:2. После этого соперники взяли ещё по гейму на подаче, а в седьмом гейме Алькарас вновь сделал брейк — в решающий момент Штруфф допустил ещё одну двойную ошибку. Несмотря на это, в 10-м гейме немец был невероятно близок к тому, чтобы ещё раз взять чужую подачу и сделать счёт 5:5. Ян-Леннард вышел на тройной брейк-пойнт, но упустил его — Карлос выиграл следующие пять розыгрышей и выиграл сет со счётом 6:4. При этом он уступил оппоненту по активно выигранным очкам — семь против 14.

Начало второго сета осталось за Штруффом, который повёл 3:0 с брейком. Однако в напряжённом пятом гейме, растянувшемся на 15 минут («ровно» фиксировали восемь раз), Алькарас был близок к брейку, но упустил все пять брейк-пойнтов — 4:1 в пользу немца. В шестом гейме Ян-Леннард упустил один брейк-пойнт, и вместо 5:1 получилось 4:2, но это не помешало ему забрать партию. Подавая на сет в девятом гейме, Штруфф с первой попытки реализовал сетбол — 6:3. Немец и в этой партии действовал активнее соперника (13:8 по виннерсам).

В третьем, решающем сете первым на брейк-пойнт вышел Штруфф, но упустил единственный шанс в третьем гейме. А Алькарас в четвёртом гейме, наоборот, реализовал первый же брейк-пойнт и повёл 3:1. После этого испанец под ноль взял свою подачу, а затем, уже на приёме, упустил два брейк-пойнта — 4:2. Далее соперники взяли ещё по гейму на подаче, и при 5:3 Алькарас подавал на титул. Карлос под ноль взял свою подачу — 6:4, 3:6, 6:3 в его пользу. Почти два с половиной часа провели на корте теннисисты.

Вот так Алькарас защитил титул в Мадриде. В понедельник, 8 мая, когда ATP опубликует обновлённую версию рейтинга, испанец останется на второй строчке, но теперь его отставание от 22-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича сократится до минимума — пять очков! Это означает, что после «Мастерса» в Риме, то есть через две недели, Карлос вполне может вернуться на первое место, так как Джоковичу надо защищать 1000 очков за титул. Что касается Штруффа, то он обновит свой личный рекорд и станет 28-м. Этим выступлением на турнире немец доказал, что и в 33 года, солидном по меркам профессионального спорта возрасте, можно покорять новые вершины. Остаётся добавить, что Алькарас как победитель финала заработал € 1 105 265 призовых, а его соперник — € 580 000.

На следующей неделе начнётся грунтовый «Мастерс» в Риме — турнир, имеющий точно такой же статус, как и Мадрид. Год назад победу в финале одержал Новак Джокович, обыгравший в финале Стефаноса Циципаса — 6:0, 7:6 (7:5). По состоянию на данный момент в Риме должны сыграть все топовые теннисисты, за исключением Рафаэля Надаля (бедро) и Маттео Берреттини (мышцы живота).

Рим-2023. Мужчины. Список участников.