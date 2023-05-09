«Привет, мир». Ана Иванович в третий раз стала мамой
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Сербская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница 15 турниров WTA и турнира «Ролан Гаррос» в 2008 году Ана Иванович родила третьего ребёнка. Об этом спортсменка сообщила в социальной сети, опубликовав видео с ручкой младенца.
Фото: Социальные сети Аны Иванович
«Привет, мир! Наши сердца полны любви», — написала Иванович в посте.
Ана Иванович замужем за бывшим футболистом сборной Германии, чемпионом мира 2014 года Бастианом Швайнштайгером. Спортсмены поженились в 2016 году, после двух лет отношений. В 2018 году у Бастиана и Аны родился сын Лука, спустя год — сын Леон.
Теннисистка завершила профессиональную карьеру в декабре 2016 года, в 28 лет. На тот момент она была 65-й ракеткой мира в рейтинге WTA.
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