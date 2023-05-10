Рууд — о форме в 2023 году: главная цель — просто попытаться отстоять некоторые турниры

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал об отношении к своей спортивной форме в 2023 году, а также объяснил, какие у него планы на этот сезон.

«Я знал, что этот год будет большим испытанием, потому что то, что я делал в прошлом году, возможно, не будет происходить каждый год, когда я играю. Выйти в два финала турниров «Большого шлема», в финал Nitto ATP в конце года — это не то, что я ожидаю от себя каждый год. Но, конечно, я стараюсь изо всех сил. Дело в том, что, когда ты уже делал что-то раньше, чтобы выйти, например, в финал турнира «Большого шлема», ты знаешь, что это может случиться снова, потому что тебе удавалось это раньше, так почему бы не повторить?

Я думаю, что ожидания немного выше перед турнирами, которые могут быть опасными. Если всё идёт не так, я думаю о том, что я делаю не так. Что произошло? В прошлом году я смог сделать это, почему я не могу сделать этого в этом году? Это может быть немного непросто. Я сказал, что главная цель в этом году — просто попытаться отстоять некоторые турниры, несколько очков, попытаться удержаться в топ-10 к концу года. Это то, что по-прежнему будет моей главной целью.

Очевидно, что в карьере спортсмена будут взлёты и падения. Ты не сможешь показывать свои лучшие результаты в каждом матче до конца своей карьеры. Что касается меня, то я вроде как ожидал, что в какой-то момент в моей карьере наступит небольшой период простоя. Но это не весело, когда ты в этом участвуешь. Ты просто хочешь выйти из этого положения и попытаться найти свою игру, попытаться найти свой лучший уровень.

Я понял, что в таком количестве матчей в течение года всё решается парой очков. Отрыв невелик. Возможно, прошлый год слишком сильно пошёл мне на пользу. В этом году всё пошло немного в обратном направлении. Но я всё ещё делаю правильную работу, усердно тренируюсь, мотивирован. Это долгий год, и я надеюсь, что в моей карьере будет ещё много лет, чтобы попытаться снова обрести свою форму. Я просто собираюсь попытаться провести в Риме хороший турнир, возможно, одержать пару побед, надеюсь. И посмотреть, что может произойти в ближайшем будущем», — сказал теннисист изданию Tennis Majors.