«Не выиграл тут ни одного матча». Медведев нацелился поправить ужасную статистику в Риме

В первой половине мая состоится «Мастерс» в Риме, третий и последний грунтовый «тысячник» в преддверии «Ролан Гаррос». Выступит на турнире и первая ракетка России Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге ATP. В Монте-Карло Медведев добрался до четвертьфинала, а в Мадриде — до четвёртого круга, обновив тем самым личный рекорд в столице Испании. «Мастерс» в Риме — самый неудобный для россиянина. Он сыграл тут три матча за карьеру — и потерпел три поражения. Уже на этой неделе Даниил попытается избавиться от нуля в графе побед. А перед турниром теннисист дал традиционную пресс-конференцию.

«Приехал сюда в воскресенье, прямо из Мадрида. Да, я решил тогда остаться в Мадриде ещё на пару дней. Хорошо провёл время с семьёй, отлично отдохнул. Хорошо потренировался. Я только два дня в Риме. Чувствую себя прекрасно. Но перед турниром это ничего не значит. Когда турнир начинается, всякий раз это новая история. Но в эти два дня я поиграл в хороший теннис на грунте. С нетерпением жду турнира. По-моему, я тут не выиграл ни одного матча. Так что да, это первая цель (улыбается)», — сказал Медведев.

— «Хороший теннис на грунте» — что имеешь в виду?

— Чаще проводить удары с вращением. И особенно — скольжение. Оно всегда было проблемой. После Мадрида, когда я проиграл, я тренировался несколько дней, старался сосредоточиться на скольжении, на движениях. У меня чувство, что мне удалось прибавить. Я всегда говорил, что в отношении грунта мне никогда не хватает времени. Есть три дня в Майами, а потом турнир, турнир, турнир. Не так уж много времени, чтобы потренироваться. Но в последние два дня я не так часто промахивался. Моим соперникам приходилось непросто. Но никогда не знаешь… Я вот говорю это всё, а в первом матче может быть всё иначе. Но хорошо, что удалось потренироваться. Да, я очень доволен этим.

— Изменилось ли отношение к тебе со стороны игроков, организаторов турниров за последние 15 месяцев, если не считать Уимблдон?

— Да, мне нравится, что люди сами определяют своё отношение ко мне, исходя из того, кто я есть. То же самое и с другими игроками. Не думаю, что что-то изменилось. Они знают, кто я. Знают мою позицию. Я могу пообщаться на разные темы. Друзья, которые были у меня в туре, остались друзьями. С другими я общаюсь меньше, с теми, кого не могу назвать лучшими друзьями, но и тут ничего не изменилось. Конечно, мнение публики… Люди, которые видят меня на корте, или те, кто не знают теннис, но знают моё имя, Медведев… Тут ситуация может измениться, но они не знают меня в реальной жизни. То же самое и в отношении турниров. Я знаком со всеми директорами турниров, сотрудниками ATP. Конечно, мы не ужинаем вместе, но меня знают исходя из того, что видят. И можете решать, нравлюсь я вам или нет. Отвечая на ваш вопрос, ничего особо не изменилось. Мне нравится теннис, нравится выступать в туре.

— В Мадриде тебе не очень нравилось играть на втором корте, где меньше места за задней линией…

— Очень интересная тема. Из 96 игроков в сетке, думаю, 92-94 без разницы, какой корт. Они просто станут ближе на приёме, и всё. После матча [после поражения от Аслана Карацева] я обсудил его с тренером, чтобы понять, где можно было действовать лучше. Я думал, это был хороший матч, Аслан играл хорошо, и это было впечатляюще. Мы с тренером сошлись на том, что неизвестно, как сложился бы матч, если бы я мог стоять дальше на приёме.

На грунте это ещё важнее, чем на харде, поскольку на харде я могу адаптироваться. Мне нравятся хардовые корты. В Дохе был очень маленький корт. И мне удалось там победить. На грунте, особенно в матче с Асланом, который очень сильно подавал, поскольку я не мог отойти подальше, я принимал мячи довольно высоко и потому не мог мощно отвечать ему. А против него, если мощно не ответить, получишь от него виннерс. На его подаче у меня было не так много возможностей. Это расстраивало. С одной стороны, я понимаю, что все корты на турнирах не могут быть настолько большими, как мне хочется. С другой стороны, это невыгодное положение. Играя с Карацевым на втором корте, я очутился в таком положении. Это не позволило мне играть на сто процентов в свой теннис, хотя можно было на 98%.

Тут вот было то же самое, тренировочные корты всегда меньше. Сегодня я потренировался с Фритцем. Ему удавались хорошие удары. Я касался ограждения. Я проиграл очко, коснувшись ограждения. И сразу же вспомнил Мадрид. Да, мне хотелось бы, чтобы все корты были на 10 метров больше и шире. Но я понимаю, что это невозможно. Когда у меня нет пространства на приёме, я огорчаюсь, поскольку лишаюсь возможности показывать свой лучший теннис.

— Чем занимаешься в паузах между турнирами?

— Зависит от самочувствия. После Монте-Карло — после всей той серии был турнир в Монте-Карло, и у меня были некоторые физические проблемы. Поэтому перед Мадридом у меня особо не было времени, чтобы отточить некоторые мелочи на тренировках. Очень жаль. После Мадрида физически я чувствовал себя хорошо. Я знал, что могу тренироваться в полную силу. Это здорово. Сейчас я прекрасно чувствую себя физически. Каждый день я стараюсь сильно отработать на тренировке и, конечно, поработать с тренером над мелочами. Пока всё здорово, поэтому попытаюсь играть так же и в матчах.

— Когда тебе удобнее играть полуфинал на «Мастерсах», в пятницу или в субботу?

— Сложно сказать. Лично я предпочитаю в пятницу и [финал] в воскресенье. В то же время не так уж важно, пятница это или суббота, так как матчи в трёхсетовом формате. Если суббота, то надеешься, что не будешь играть в десять вечера или что-то в этом духе, так как это может повлиять на твоё выступление на следующий день.

Двухнедельные «Мастерсы»? Лично мне нравится. Это хорошо для всех игроков. Поясню. Игроки получают больше возможностей, так как сетка больше. Как мы видели в Мадриде со Штруффом — не знаю, какой у него рейтинг. Если бы сетка была меньше, он мог и в квалификацию не попасть. И чем меньше сетка, тем меньше людей, которые могут сняться. Может, он тогда и не попал бы в сетку как лаки-лузер, не вышел бы в свой первый финал на «тысячнике», не побил бы личный рекорд в рейтинге. Я говорил это и в Мадриде. У топ-игроков в этом случае преимущество становится меньше. Ранее на таких турнирах топ-8 отдыхала в первом круге. Затем выигрываешь два матча — и ты уже в четвертьфинале.

Прекрасно же. Всегда кто-то снимется, кто-то, кто не готов на сто процентов. Чем меньше матчей, тем легче выиграть турнир. Вот почему игрокам из топ-4 даже легче победить. Есть только четыре игры. А вот игрокам топ-8, топ-16 это уже невыгодно. Однако остальные игроки вплоть до конца топ-200 получают преимущество. Думаю, это здорово для тенниса.

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Даниил Медведев начнёт борьбу на «Мастерсе» в Риме со второго круга. Пока неизвестно, кто будет его соперником. Россиянин, получивший третий номер посева, сразится с победителем противостояния Уго Умбер (Франция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). За всеми событиями следите на «Чемпионате».