Определился первый соперник Андрея Рублёва на грунтовом «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 59-й номер рейтинга ATP представитель Словакии Алекс Молчан.

Напомним, Рублёв посеян на турнире в Риме под шестым номером, благодаря чему пропустил первый раунд турнира.

Молчан же в первом круге со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:1) обыграл представителя Италии Стефано Наполитано (Q). Встреча продлилась 2 часа и 25 минут. Молчан четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Наполитано 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.