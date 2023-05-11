Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился первый соперник Андрея Рублёва на грунтовом «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник Андрея Рублёва на грунтовом «Мастерсе» в Риме
Комментарии

Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 59-й номер рейтинга ATP представитель Словакии Алекс Молчан.

Напомним, Рублёв посеян на турнире в Риме под шестым номером, благодаря чему пропустил первый раунд турнира.

Молчан же в первом круге со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:1) обыграл представителя Италии Стефано Наполитано (Q). Встреча продлилась 2 часа и 25 минут. Молчан четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Наполитано 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Рим (м). 1-й круг
11 мая 2023, четверг. 20:25 МСК
Стефано Наполитано
Италия
Стефано Наполитано
С. Наполитано
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 1
6 		3 7 7
         
Алекс Молчан
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023