Чесноков: матч со Свёнтек станет для Павлюченковой настоящим испытанием

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), в котором сыграют первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек и россиянка Анастасия Павлюченкова.

«Свёнтек сейчас находится в очень хорошей форме, она обыгрывает практически всех соперниц на грунте, не оставляя особо шансов. Павлюченкова пока только набирает форму, матч со Свёнтек станет для неё настоящим испытанием, очень интересно будет посмотреть, что Анастасия сможет противопоставить ей. Она играет не так много матчей, потому что на последних турнирах ей достаётся не самый сильный соперник в первом круге, но уже во втором противостоит кто-то из топ-10 мирового рейтинга, поэтому очень сложно оценить её текущую форму», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч Анастасии Павлюченковой и Иги Свёнтек пройдёт в пятницу, 12 мая. Предварительное время начала встречи — 14:00 мск.