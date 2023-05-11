Сенсационное поражение Соболенко в битве чемпионок ТБШ! Расписание, расклады, сетки Рима

В четверг, 11 мая, на супертурнире в Риме, общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, в мужском одиночном разряде завершились матчи первого круга, а в женском одиночном разряде начались встречи второго раунда. Даниил Медведев узнал, с кем ему предстоит играть во втором круге, а две россиянки уже вышли в третий раунд. Теперь обо всём по порядку.

Итоги третьего дня. 11 мая, четверг

В мужской сетке определились первые соперники Даниила Медведева и Андрея Рублёва, посеянных третьим и шестым соответственно и не игравших в первом круге. Медведев во втором круге сыграет с финном Эмилем Руусувуори, занимающим 43-е место в рейтинге ATP. Руусувуори обыграл француза Уго Умбера. Соперникам понадобились все три сета, причём в решающей партии дело дошло до тай-брейка. В 2022 году Даниил обыграл Руусувуори в 1/8 финала Астаны — 6:3, 6:2.

Мужчины. Первый круг

Гоффен (Бельгия) — Нарди (Италия, WC) — 3:6, 6:4, 6:2

Руусувуори (Финляндия) — Умбер (Франция) — 6:4, 3:6, 7:6 (8:6)

В женской сетке на корт выходили три представительницы России. Вероника Кудерметова (11) и Анастасия Потапова (23) одержали уверенные победы в двух сетах. В третьем круге им предстоит играть друг с другом. Интересно, что Кудерметова и Потапова совсем недавно играли друг с другом, а именно на «тысячнике» в Мадриде. Тогда это также был матч третьего круга, и сильнее оказалась Вероника — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3. В личных встречах счёт 2:1 в её пользу. А вот Анна Блинкова потерпела поражение от украинки Ангелины Калининой (30) — 2:6, 2:6.

Белоруски преподнесли различные результаты. Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко победила чемпионку US Open — 2017 Слоан Стивенс (6:4, 6:3), а вторая ракетка мира Арина Соболенко, выигравшая AO-2023, сенсационно уступила победительнице AO-2020 Софье Кенин, которая сейчас идёт 134-й в рейтинге WTA.

В первом сете Соболенко сразу же проиграла гейм на подаче, однако в восьмом гейме сделала обратный брейк — 4:4. После счёта 5:5 соперницы ещё по разу взяли чужую подачу, и партия перешла в тай-брейк. Кенин повела 5:1 и вышла на пятерной сетбол. Три из них белоруска отыграла, но четвёртый уже не смогла — 7:4 в пользу американки. Во втором сете определяющим стал шестой гейм, в котором Арина подарила Софье тройной брейк-пойнт. С третьей попытки та реализовала его и повела 4:2. Затем Кенин взяла свою подачу, а потом, уже на приёме, использовала первый же матчбол — 7:6 (7:4), 6:2.

Азаренко в третьем круге сыграет с финалисткой US Open — 2017 Мэдисон Кис, а Кенин — с Калининой.

Женщины. Второй круг

Азаренко (Беларусь, 14) — Стивенс (США) — 6:4, 6:3

Кудерметова (Россия, 11) — Парризас-Диас (Испания, LD) — 7:5, 6:2

Гауфф (США, 6) — Путинцева (Казахстан) — 6:0, 6:1

Калинина (Украина, 30) — Блинкова (Россия) — 6:2, 6:2

Таунсенд (США, Q) — Пегула (США, 3) — 6:2, 3:6, 6:3

Потапова (Россия, 23) — Коччаретто (Италия) — 6:4, 6:4

Кенин (США, SR) — Соболенко (Беларусь, 2) — 7:6 (7:4), 6:2

Расписание четвёртого дня. Интересные матчи пятницы, 12 мая

12 мая у мужчин начнётся второй круг. В борьбу вступят сеяные теннисисты, попавшие в верхнюю половину сетки, в том числе Карен Хачанов (11). Он сыграет с французом Грегуаром Баррером. Роман Сафиуллин сразится с 22-м номером посева Себастьяном Кордой, а Александр Шевченко, который попал во второй круг как лаки-лузер, — с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Вступит в борьбу и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович.

Мужчины. Второй круг

12:00 мск. Оже-Альяссим (Канада, 10) — Попырин (Австралия, Q)

13:30. Шевченко (Россия, LL) — Баэс (Аргентина)

13:30. Вавринка (Швейцария) — Димитров (Болгария, 26)

15:00. Хачанов (Россия, 11) — Баррер (Франция)

15:00. Сафиуллин (Россия, Q) — Корда (США, 22)

16:30. Бублик (Казахстан) — Шелтон (США, 28)

20:00. Джокович (Сербия, 1) — Этчеверри (Аргентина)

У женщин закончится второй раунд. На корт выйдут участницы из верхней половины сетки. Свои первые матчи на турнире проведут Дарья Касаткина (8), Екатерина Александрова (15) и Людмила Самсонова (16). Анастасия Павлюченкова, разгромившая в первом круге Сару Эррани (6:1, 6:1), попробует справиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, а Анна Калинская сыграет с Элисе Мертенс (25). Выступит в этот день и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина.

Женщины. Второй круг

12:00 мск. Контавейт (Эстония) — Самсонова (Россия, 16)

14:00. Свёнтек (Польша, 1) — Павлюченкова (Россия, SR)

15:00. Мертенс (Бельгия, 25) — Калинская (Россия)

15:00. Кырстя (Румыния) — Остапенко (Латвия, 20)

15:30. Жабер (Тунис, 4) — Бадоса (Испания)

16:30. Джорджи (Италия) — Александрова (Россия, 15)

18:00. Пигато (Италия, WC) — Касаткина (Россия, 8)

21:30. Паолини (Италия) — Рыбакина (Казахстан, 7)

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».