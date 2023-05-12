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Видеообзор поражения Анастасии Павлюченковой в матче с Игой Свёнтек на турнире в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу польской спортсменки.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Анастасия Павлюченкова выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок. На счету Иги Свёнтек два эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Ига Свёнтек уверенно вышла в третий круг, где ей предстоит встреча с победительницей матча между 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко и 32-й ракеткой мира из США Бернардой Перой.

Главная соперница Иги Свёнтек — вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко — уже выбыла из турнира в Риме.