Павлюченкова не взяла ни гейма у 1-й ракетки: россиянка получила две «баранки» от Свёнтек

В пятницу, 12 мая, на грунтовом супертурнире в Риме (Италия) у женщин проходят заключительные матчи второго круга. В одной из встреч сошлись финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года россиянка Анастасия Павлюченкова и первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая уже трижды первенствовала на ТБШ. В первом раунде Павлюченкова разгромила итальянку Сару Эррани (6:1, 6:1), а Свёнтек, будучи сеяной, отдыхала.

Россиянка и полька сейчас находятся на разных этапах карьеры. 31-летняя Павлюченкова почти полностью пропустила сезон-2022 из-за травмы колена. Сейчас спортсменка, которая в ноябре 2021 года была 11-й в рейтинге WTA, только пытается вернуться на прежний уровень. Анастасия занимает 506-е место в мировой классификации. Особыми достижениями она в 2023 году пока похвастаться не может. На уровне WTA Павлюченкова выиграла в сезоне лишь один матч — в первом круге «тысячника» в Мадриде две недели назад.

21-летняя Свёнтек уже больше года возглавляет мировой рейтинг. И явно не собирается сдавать позиций. В 2023 году полька завоевала уже два титула – Доху и Штутгарт. Помимо этого, она дважды проигрывала в финалах. В Дубае сильнее оказалась Барбора Крейчикова, а в Мадриде — Арина Соболенко. Только белоруска может составить какую-то угрозу Иге в смысле лидерства в рейтинге. Но в ближайшее время даже Арина не скинет Свёнтек с трона, после того как проиграла в первом же своём матче в Риме. Более того, полька, которая является действующей двукратной победительницей Открытого чемпионата Италии, нацелилась на хет-трик. В 2021 году Ига в финале Рима просто уничтожила Каролину Плишкову (6:0, 6:0!), а в 2022-м — Онс Жабер (6:2, 6:2).

Изначально было ясно, что Павлюченковой, которая ранее никогда не играла со Свёнтек, придётся очень и очень непросто в матче с полькой. По словам финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, на грунте Ига не оставляет шансов соперницам. «Свёнтек сейчас находится в очень хорошей форме. Она обыгрывает практически всех соперниц на грунте, не оставляя особо шансов.

Павлюченкова пока только набирает форму, матч со Свёнтек станет для неё настоящим испытанием. Очень интересно будет посмотреть, что Анастасия сможет противопоставить ей. Она играет не так много матчей, потому что на последних турнирах ей достаётся не самый сильный соперник в первом круге, но уже во втором противостоит кто-то из топ-10 мирового рейтинга. Поэтому очень сложно оценить её текущую форму», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Ига Свёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете у Павлюченковой не получалось почти ничего. В пятом гейме, уже при счёте 4:0 в пользу Свёнтек, россиянка впервые заработала брейк-пойнт, упустила его, ещё немного поупиралась (четырежды было «ровно»), но не воспользовалась своим шансом. А в шестом гейме Анастасия спасла целых шесть сетболов на своей подаче, но с седьмой попытки полька всё же добилась своего — 6:0 в её пользу.

Во второй партии общий характер игры не изменился. Свёнтек продолжила доминировать, причём на сей раз Павлюченкова даже до брейк-пойнтов не добралась. А в четвёртом гейме россиянка и вовсе под ноль отдала гейм на своей подаче. В шестом гейме полька заполучила матчбол на приёме — и сразу же реализовала его. 6:0, 6:0 в пользу Иги — вот такой неутешительный результат для Анастасии. Всего 1 час 7 минут провели на корте спортсменки.

Вот так Свёнтек начала защиту титула в Риме. В третьем круге «тысячника» польская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США, 28). Ранее в третий раунд вышла Людмила Самсонова (16), которая обыграла экс вторую ракетку мира Анетт Контавейт — 6:3, 6:3. Следующей соперницей Самсоновой станет либо Донна Векич (Хорватия, 21), либо Александра Саснович (Беларусь).

Также сегодня, 12 мая, свои матчи проведут Анна Калинская, которая сыграет с 25-й сеяной Элисе Мертенс, Екатерина Александрова (15), которая выйдет на корт с итальянкой Камилой Джорджи, и Дарья Касаткина (8) — её ожидает встреча с итальянкой Лизой Пигато. За всеми событиями следите на «Чемпионате».