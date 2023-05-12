Определилась соперница Самсоновой в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме

Определилась соперница российской теннисистки, 15-й ракетки мира Людмилы Самсоновой в третьем круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Ей стала 24-я ракетка мира хорватка Донна Векич, которая в трёх сетах победила белорусскую спортсменку Александру Саснович. Их матч завершился со счётом 2:1 (3:6, 6:3, 6:3).
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
Встреча хорватки и белоруски длилась 2 часа 16 минут. Донна Векич выполнила два эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 19. Александра Саснович реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету каждой из спортсменок по четыре двойные ошибки.
Россиянка Людмила Самсонова и хорватка Донна Векич дважды встречались на турнирах: на хардовом Открытом чемпионате Австралии в 2023 году и на грунтовом «Ролан Гаррос» в 2019 году. Оба раза победу одержала представительница Хорватии.
- 12 мая 2023
-
16:40
-
16:15
-
15:52
-
15:47
-
15:19
-
14:56
-
14:41
-
14:17
-
14:00
-
13:41
-
13:40
-
13:06
-
12:43
-
11:55
-
11:34
-
10:19
-
10:07
-
10:01
-
09:48
-
09:37
-
09:19
-
09:00
-
08:00
-
01:00
-
00:48
-
00:38
-
00:28
-
00:11
-
00:00
- 11 мая 2023
-
23:26
-
23:09
-
22:55
-
22:37
-
21:58
-
21:46