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Определилась соперница Самсоновой в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме

Определилась соперница Самсоновой в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме
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Определилась соперница российской теннисистки, 15-й ракетки мира Людмилы Самсоновой в третьем круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Ей стала 24-я ракетка мира хорватка Донна Векич, которая в трёх сетах победила белорусскую спортсменку Александру Саснович. Их матч завершился со счётом 2:1 (3:6, 6:3, 6:3).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2023, пятница. 14:00 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 3
         
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Встреча хорватки и белоруски длилась 2 часа 16 минут. Донна Векич выполнила два эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 19. Александра Саснович реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету каждой из спортсменок по четыре двойные ошибки.

Россиянка Людмила Самсонова и хорватка Донна Векич дважды встречались на турнирах: на хардовом Открытом чемпионате Австралии в 2023 году и на грунтовом «Ролан Гаррос» в 2019 году. Оба раза победу одержала представительница Хорватии.

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