Басилашвили: последние 3-4 года я боролся с травмой локтя, но я всё ещё не сдаюсь

Победитель пяти турниров АТР, грузинский теннисист Николоз Басилашвили высказался о причинах невыразительных результатов на протяжении последних лет. Лучшим достижением грузина в мировом рейтинге является 16-я строчка, на которой он располагался в 2019 году, сейчас теннисист занимает только 173-е место.

«Всем привет. Прошло некоторое время, поэтому я хотел бы сообщить небольшую новость своим поклонникам и людям, которым я небезразличен.

У меня были супертрудные времена последние три-четыре года моей жизни. У меня были проблемы как в личной жизни, так и в моей профессиональной карьере. Последние три года я боролся с травмой локтя. Я мог играть только на 50% от своих возможностей, пил обезболивающие каждую неделю и был вынужден изо дня в день находить новое решение.

Каждый раз мне приходилось выходить на корт с невыносимой болью, которая истощала мою энергию, отнимала уверенность и всё удовольствие, которое я получал от игры в теннис. Я всё ещё не сдаюсь, я сделаю всё, что в моих силах, и я верю, что найду решение.

Спасибо вам за вашу поддержку», — написал Басилашвили на своей странице в социальной сети.